Sorpresa en los test

Ingeniería al límite: el innovador alerón trasero de Ferrari que ya genera debate

Scuderia Ferrari volvió a sacudir el tablero técnico de la Formula 1 con un alerón trasero cuyo flap superior rota más de 180 grados cuando se activa. La solución, probada en Bahréin, busca maximizar la eficiencia aerodinámica en recta sin vulnerar el reglamento y podría marcar tendencia de cara a 2026.