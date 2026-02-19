Real Madrid llevó el caso Vinícius-Prestianni a la UEFA y presentó “todas las pruebas disponibles”

La tensión que dejó el partido entre Real Madrid y Benfica ya se trasladó a la esfera institucional. El club español comunicó que presentó ante la UEFA material vinculado al cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni.
El club español informó que entregó a la UEFA evidencias del cruce entre Vinícius y Prestianni en Lisboa. Mientras avanza el proceso disciplinario, ratificó su apoyo al delantero brasileño.
La tensión que dejó el partido entre Real Madrid y Benfica ya se trasladó a la esfera institucional. El club español comunicó que presentó ante la UEFA material vinculado al cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni.
Según la postura del “Merengue”, la documentación forma parte de la colaboración con el procedimiento disciplinario abierto por el organismo europeo para esclarecer lo ocurrido durante la ida del playoff de Champions, en el estadio Da Luz.
A través de un comunicado, el Real Madrid aseguró que aportó “todas las pruebas disponibles” relacionadas con los incidentes registrados en Lisboa y remarcó que trabaja de manera activa con la investigación en curso.
En esa misma línea, la institución reafirmó su respaldo a Vinícius y valoró las expresiones de apoyo que, según indicaron, recibió el delantero desde distintos ámbitos del fútbol internacional.
El episodio se originó tras un gol del atacante brasileño. De acuerdo con la denuncia de Vinícius, el argentino le habría dirigido un insulto discriminatorio mientras se cubría la boca con la camiseta, lo que derivó en la aplicación del protocolo antirracismo.
El árbitro François Letexier detuvo el juego durante varios minutos, y el caso quedó bajo análisis de la UEFA, que designó a un inspector de Ética y Disciplina para determinar si corresponde aplicar sanciones.
Prestianni negó haber realizado insultos racistas y sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas. En paralelo, Benfica expresó públicamente su apoyo al futbolista argentino, mientras Vinícius calificó el episodio como grave y cuestionó la respuesta arbitral.