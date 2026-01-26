NBA

Seis años sin Kobe: el básquet todavía siente el golpe del 26 de enero de 2020

Este lunes se cumple un nuevo aniversario de la tragedia aérea que mató a Kobe Bryant y a su hija Gianna. En la NBA, el eco sigue vivo: desde Doncic y sus 73 puntos hasta las promesas cumplidas por Giannis y Tatum.