Colón no pudo con Hindú de Córdoba en el inicio de la gira

En la noche de este domingo, Colón de Santa Fe puso en marcha la última gira de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquetbol.
El sabalero cayó por 97 a 89 en un partido en el que inició errático y no pudo dar vuelta el marcador pese a batallar hasta el último parcial. Joaquín Fernández con 23 fue el goleador del equipo de Spies, que el jueves visita a Independiente en Santiago del Estero. Huracán Las Heras también perdió y sigue a 3 partidos de distancia en zona de descenso.
En el primero de 4 encuentros consecutivos fuera del Roque Otrino, el elenco comandado por Leandro Spies visitó a Hindú en la capital de la provincia de Córdoba, en duelo directo entre equipos que se mantienen en la zona baja de la tabla de la Conferencia Norte pero, al menos por ahora, sin riesgos de perder la categoría.
En un cotejo equilibrado, el mal arranque que tuvo Colón en la ofensiva terminó siendo determinante en el resultado final, ya que Hindú se mostró sólido e inteligente para administrar una distancia que nunca terminó de ser decisiva pero que le permitió dominar las acciones de principio a fin.
El final fue 97 a 89 para decretar la 18° derrota sabalera en el certamen en el que además acumula 9 victorias para sostenerse en el penúltimo lygar de la Conferencia Norte.
Joaquín Fernández con 23 unidades y Hans Feder Ponce fueron los máximos referentyes en la ofensiva de un equipo rojinegro que el próximo jueves 12 estará visitando a Independiente en la provincia de Santiago del Estero.
La buena noticia del domingo para el básquet de Colón la produjo precisamente el próximo rival, que derrotó a Huracán Las Heras y evitó que el elenco mendocino recorte los 3 juegos de distancia que hoy lo separan de la formación santafesina en la pelea por la permanencia.
El H enfrentaba a Colón en busca de dejar atrás la gira negativa, se veían las caras dos de equipos que estaban en el fondo de la tabla prácticamente igualados. En un buen comienzo del local, manejando rápido los tiempos del partido, y sacando ventaja con mucha eficiencia en el ataque, cerrando la primera etapa 25 a 14.
En el segundo cuarto la visita buscó desde el comienzo achicar en el marcador y ajustar la defensa para mantenerse en partido, se fueron al descanso 49 a 38.
A la vuelta de los vestuarios, el local siguió aferrado a la ventaja, y el equipo de Santa Fe nunca pudo ponerse en partido, se fueron a la última etapa 70 a 59. En el cierre el H aprovechó el desorden defensivo del rival y cerró el triunfo necesario en casa, con un marcador final de 97 a 89, el juvenil Folmer el goleador del partido con 24 puntos.
HINDÚ (C ) (97): Carlos Buemo 13; Tomás Ludueña 19; Joaquín Folmer 24; Santiago Bruera 12; Ramiro Rattero 5 (FI); Matías Pikaluk 5; Jerónimo González 0; Lucio Giacchino 0; Joaquín López 0; Santiago Bruno 5; Augusto Bruera 5. DT: Franco Zecchin.
COLÓN (89): Joaquín Fernández 23; Bautista Fernández 10; Germán Gónzalez 13; Hans Feder Ponce 20; Juan José Lozano 9 (FI); Santiago Costa 7; Estanislao Crespi 0; Andrés Jaimes 7; Franco Mierke 0. DT: Leandro Spies.
Parciales: 25 – 14// 24 – 24 (49 – 38)// 21 – 21 (70 – 59)// 27 – 30 (97 – 89 FINAL).
Estadio: Hindú (Córdoba)