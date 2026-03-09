Liga Argentina de Básquet

Colón no pudo con Hindú de Córdoba en el inicio de la gira

El sabalero cayó por 97 a 89 en un partido en el que inició errático y no pudo dar vuelta el marcador pese a batallar hasta el último parcial. Joaquín Fernández con 23 fue el goleador del equipo de Spies, que el jueves visita a Independiente en Santiago del Estero. Huracán Las Heras también perdió y sigue a 3 partidos de distancia en zona de descenso.