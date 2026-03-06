Liga Argentina de Básquet

Comunicaciones le puso freno a la racha positiva de Colón en el Otrino

El elenco de Mercedes se impuso como visitante en Santa Fe por 100-92 en un duelo de alto goleo y mucha efectividad. Tercer triunfo al hilo para Comu en el inicio de su gira. Colón por su parte, le puso fin a su racha de tres victorias en fila. Feder Ponce con 35 fue el máximo anotador del elenco de Spies.