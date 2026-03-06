Comunicaciones le puso freno a la racha positiva de Colón en el Otrino

En la noche del jueves, Colón de Santa disputó su 26° encuentro de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina, segundo estamento del básquetbol profesional a nivel nacional.
El elenco de Mercedes se impuso como visitante en Santa Fe por 100-92 en un duelo de alto goleo y mucha efectividad. Tercer triunfo al hilo para Comu en el inicio de su gira. Colón por su parte, le puso fin a su racha de tres victorias en fila. Feder Ponce con 35 fue el máximo anotador del elenco de Spies.
Trayendo una racha positiva de 3 victorias que le permitieron alejarse de la zona de riesgo en la pelea por la permanencia, el elenco que comanda Leandro Spies recibía la visita de Comunicaciones de Corrientes, equipo de buen andar en la Conferencia Norte y que busca asegurar un mejor puesto pensando en la etapa de playoffs.
Luego de 3 cuartos de máxima paridad que terminaron igualados en 74, la formación correntina encontró altos niveles de eficacia en el último parcial y se terminó quedando con una importante victoria con marcador final de 100 a 92.
Con este resultado, la visita quedó con record de 13-12 en el noveno puesto de la zona, mientras que el sabalero se mantuvo en el 15° lugar con 9 victorias y 17 caídas, 3 triunfos por encima del último (Huracán Las Heras) y 2 por debajo de Independiente de Santiago del Estero, último equipo que hoy está ingresando a la postemporada.
El venezolano Franger Pirela fue la gran figura del ganador con 24 puntos liderando una ofensiva que tuvo otros cuatro jugadores en doble dígito, incluyendo un doble-doble de Tomás Allende con 14 unidades y 10 rebotes.
En Colón no alcanzó la descomunal tarea de Hans Feder Ponce, goleador del partido -y líder en anotación del torneo-, con 35 puntos en su cuenta personal. El próximo compromiso de Colón (9-17) será el domingo visitando a Hindú de Córdoba (9-18) en el primero de los cuatro juegos que tendrá el rojinegro fuera de Santa Fe.
El juego comenzó favorable al dueño de casa, que se mantuvo al frente durante todo el primer cuarto hasta cerrar arriba por 25-20. Comu reaccionó en el segundo y hasta pasó al frente por un instante, aunque El Sabalero volvió al comando y se marchó al descanso largo en ventaja por 54-52.
El tercer cuarto fue parejo pero se mantuvo la tendencia de un elenco visitante más sólido y con una mejor versión defensiva. El quiebre se produjo en el último período porque Comu metió un parcial de 26-18 y sobre el final pasó al frente por segunda vez en el marcador. De ahí en más y con altísima efectividad en sus lanzamientos, tomó el control del partido y se quedó con una valiosa victoria.
COLÓN 92: Joaquín Fernández 7, Bautista Fernández 3, Germán González 24, Hans Feder Ponce 35, Juan Lozano 14 (FI) Santiago Costa 5, Thiago Chemez 0, Andrés Jaimes 2, Estanislao Crespi 0, Franco Mierke 2. DT: Leandro Spies.
COMUNICACIONES 100: Agustín Bruner 16, Damián Pineda 10, Franger Pirela 24, Philip Lockett 8, Facundo Wolinsky 3 (FI) Lucas Machuca 3, Franco Fragozo 17, Tomás Allende 14, Raymon Bastardo 0, Lucas Peralta 5. DT: Ignacio Barsanti.
Parciales: 25-20, 54-52 y 74-74.
Árbitros: Sergio Tarifeño y Alejandro Trías.
Cancha: Roque Otrino.
En la noche de este viernes continúa la disputa la temporada 2026 de la Liga Federal, el tercer certamen en importancia que tiene el básquetbol a nivel nacional. En este marco, y por la primera fecha de la Zona A de la Conferencia Litoral, Rivadavia Juniors será el primero de los 5 representantes de la Asociación Santafesina que saldrá a escena a competir de manera oficial.
Este mismo viernes, desde las 21.30 y en la ciudad de Paraná, el rojo visitará a su par de Recreativo en el estadio Antonio Zorzet, en un desafío de alto riesgo ante uno de los mejores equipos que hoy tiene el básquet en la capital entrerriana.
Mañana sábado en el mismo horario y por este mismo grupo, el que hará su estreno es el renovado equipo de Gimnasia, que en el Húngaro Crespi de la ciudad de Santa Fe será anfitrión de La Armonía, elenco de la ciudad entrerriana de Colón.
Los otros 3 representantes que tiene la ASB en la competencia compiten en la Zona B de la misma conferencia y tendrán su debut el domingo 8. En la ciudad de Esperanza, Almagro se enfrentará con Sanjustino mientras que Alma Juniors recibirá a Atlético de Rafaela.