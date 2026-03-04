Colón ganó su tercero al hilo: Se acerca a la permanencia y sueña con los playoffs

El Sabalero no se detiene y va por más. Colón de Santa Fe superó a Fusión Riojana este martes en el Roque Otrino por 79-74 en un partido en el que siempre estuvo al frente y con una máxima diferencia que superó el doble dígito.
El sabalero derrotó a Fusión Riojana por 79 a 74 en el Roque Otrino y cosechó su novena victoria de la temporada. Le sacó 3 juegos de distancia a Huracán Las Heras y se aleja del último lugar de la Conferencia Norte. Feder Ponce, con 24, lideró el ataque del equipo de Leandro Spies, que este jueves recibe a Comunicaciones de Corrientes.
El Sabalero no se detiene y va por más. Colón de Santa Fe superó a Fusión Riojana este martes en el Roque Otrino por 79-74 en un partido en el que siempre estuvo al frente y con una máxima diferencia que superó el doble dígito.
Hans Feder Ponce anotó 24 puntos y lideró como siempre una ofensiva que tuvo cuatro jugadores en doble dígito en la vigésimo quinta presentación rojinegra en la temporada de la Liga Argentina. En el elenco riojano Rodríguez Llarena sumó 18 unidades y Juan Abeiro acompañó con un doble-doble de 17 puntos y 11 rebotes.
El dueño de casa marcó el ritmo con un primer parcial que dominó por 24-18, la diferencia se extendió en un segundo capítulo de bajo goleo y se fueron al entretiempo con un marcador de 41-32.
A la vuelta de los vestuarios la diferencia llegó a 15, aunque la visita recuperó al final y Colón cerró arriba por once. Fusión Riojana le puso suspenso al desenlace con un gran último capítulo. Se acercó a cuatro en los minutos finales pero el local mantuvo la calma y consolidó su tercera victoria en fila, que lo aleja definitivamente del fondo de la tabla y le permite pensar en más.
COLÓN 79: Joaquín FERNÁNDEZ 11; Bautista FERNÁNDEZ 15; Germán GONZÁLEZ 7; Hans FEDER PONCE 24; Juan José LOZANO 12 (FI); Santiago COSTA 6; Estanislao CRESPI 4; Franco MIERKE 0, Thiago CHEMEZ 0. DT: Leandro SPIES.
FUSIÓN RIOJANA 74: Nicolás KALALO 8; Mateo CORSO 0; Juan Manuel RODRÍGUEZ 18; Juan ABEIRO 17; Joel ESCALANTE 14 (FI); Federico BUSTOS 3; Marco PICA 0; Juan RAMA 6; Matías VERGARA 4; Giona FUENTES 4. DT: Mario VILDOZA.
PARCIALES: 24-18 // 17-14 (41-32) // 19-17 (60-49) // 19-25 (79-74 FINAL).
ÁRBITROS: Gustavo D’ANNA y Ariel MUKDSI.
ESTADIO: Roque OTRINO.