Liga Argentina de Básquet

Colón ganó su tercero al hilo: Se acerca a la permanencia y sueña con los playoffs

El sabalero derrotó a Fusión Riojana por 79 a 74 en el Roque Otrino y cosechó su novena victoria de la temporada. Le sacó 3 juegos de distancia a Huracán Las Heras y se aleja del último lugar de la Conferencia Norte. Feder Ponce, con 24, lideró el ataque del equipo de Leandro Spies, que este jueves recibe a Comunicaciones de Corrientes.