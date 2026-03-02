Unión completó su plantel con el alero Isaiah Brown
El estadounidense de 27 años llegó a Santa Fe para ocupar el lugar que dejó vacante el serbio Lukic por lesión. Nació en Dallas y viene de jugar en la G-League. Debutará el domingo en el choque ante Obras.
Brown inició su carrera profesional en Dallas. Foto: NBA.
Este lunes, Unión de Santa Fe confirmó este lunes la incorporación de Isaiah Brown, alero estadounidense de 2.00 metros nacido en Dallas, Texas, el 26 de mayo de 1998. Brown llega a Santa Fe en reemplazo del serbio Lukic quien dsputó un puñado de partidos con la camiseta rojiblanca antes de sufrir la rotura de ligamento cruzado y se perderá el resto de la temporada.
El basquetbolista de 25 años se suma para la recta final de la Liga Nacional luego de cumplir con destacadas actuaciones en Santa Cruz Warriors y Texas Legends ambos equipos de la G-League, la segunda competencia en importancia que disputan los equipos filiales de las franquicias de la NBA.
Brown se sumó a los entrenamientos y debuta el domingo. Foto: Prensa Unión.
Brown comenzó su carrera profesional jugando con los Dallas Mavericks en la Liga de Verano de la NBA y luego participó en 34 partidos para los Texas Legends en la temporada 2021-22, promediando 6.4 puntos, 3.3 rebotes y 1.4 asistencias en 24 minutos por partido.
En su etapa universitaria, Brown destacó defensivamente, siendo nombrado Jugador Defensivo del Año de la MVC en su último año y formando parte del Equipo Defensivo de la conferencia en varios cursos. También jugó en Coras de México.
En las últimas horas, Brown arribó a la ciudad, se sumó a los entrenamientos con sus nuevos compañeros y estará disponible para el próximo encuentro en el estadio Ángel Malvicino, el domingo 8 de marzo frente a Obras Sanitarias.
El Club de Regatas Corrientes aprovecha este tiempo de parate en la competencia por las Ventanas FIBA para trabajar a paso firme y revertir la imagen de los dos últimos juegos frente a La Unión y Peñarol, sabiendo que tendrá enfrente dos compromisos más como local.
Sin embargo, la gran noticia para el elenco que dirige Juan Varas fue el regreso a los entrenamientos de Tayavek Gallizzi, quien había sufrido de un cuadro de apendicitis en los días previos al clásico con San Martín, donde tuvo que ser sometido a una operación y que luego del reposo pudo volver a realizar los trabajos el sábado por la mañana en el Club Alvear.
El santafesino de 33 años vuelve a la competencia tras la operación. Foto: Prensa Regatas.
En ese sentido, Taya habló al respecto y dijo: "estoy contento, con muchas ganas de volver. Creo que nadie elige en qué momento te pueden pasar las cosas. Ya hice mi duelo porque sentí que era una linda oportunidad para volver a la selección, me estaba sintiendo bien después de la lesión de la rodilla, sentía que estábamos jugando bien como equipo, que cada vez estábamos mejor".
"Pero me tocó esto y ahora después de un parate de dos semanas hay que tratar de aprovechar y maximizar el tiempo, obviamente sin hacer ninguna locura, para tratar de estar lo mejor y lo antes posible a disposición y para intentar que el equipo vuelva a ser sólido como estábamos mostrando" dijo el jugador santafesino.
"A nivel personal, para volver a sentirme mejor, para poder ayudar, poder sumar dentro de la cancha y ser un jugador importante. Ahora es solo cuestión de volver a trabajar, de volver a sumar entrenamientos y tratar de estar al 100", agregó el interno de 33 años.
El pívot había estado en la lista de 24 preseleccionados por Pablo Priogini, entrenador de la Selección Argentina, para afrontar las Ventanas FIBA, y justamente la enfermedad le llegó en ese momento: "lo de la Selección no deja de ser un lindo premio, un lindo mimo. Que me tengan en cuenta, que desde afuera estén reconociendo que me siento bien, y que eso venga con una convocatoria para estar en una preselección, obviamente que son todas cosas que me hacen bien y que me motivan a intentar superar cualquier problema".
"Sin embargo, no voy a mentir, a mí me dolió, porque era otra vez tener contacto con la Selección, entonces por ese lado también fue un golpe bajo, me dolió mucho. Aunque hay que tratar de ver el vaso medio lleno, entonces desde ese lado es bueno que me volvieron a llamar, me estoy sintiendo bien y todas esas buenas situaciones", reconoció.
La Selección Argentina de básquet intentará evitar otro paso en falso este lunes cuando enfrente a Panamá en el estadio de Obras Sanitarias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cuarta fecha de las Eliminatorias FIBA hacia el Mundial de Qatar 2027.
El equipo dirigido por Pablo Prigioni viene de brindar una actuación histórica pero por lo mala frente a Uruguay y ya se encendieron las alarmas dado que la Selección viene de perderse el último Mundial (Filipinas 2023) por descuidos como el del viernes -sobre todo de local- y también los Juegos Olímpicos (París 2024).
Tras el "papelón" del viernes, Argentina está obligado a ganarle a Panamá. Foto: Prensa CABB.
La cita arrancará a las 18:30 (televisación de por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891) y Prigioni ya tendrá disponibles a Facundo Campazzo y Gabriel Deck (Real Madrid), las figuras del equipo que se perdieron el clásico rioplatense dado que llegaron ese mismo día desde España, por lo que vieron el partido desde un costado de la cancha.