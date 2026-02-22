Quimsa marcó el rumbo desde el inicio y derrotó a Unión en el Malvicino
Fue 88 a 74 para la fusión santiagueña, que le propinó la 13° derrota de la temporada al equipo de Rearte. Akwuba con 19 fue el máximo artillero del tatengue, que suma 11 victorias y sigue en zona de playoffs. Tras el parate por la ventana FIBA, Unión volverá a jugar el próximo domingo 8 de marzo cuando reciba a Obras en Santa Fe.
Unión quedó con récord de 11 victorias y 13 caídas. Foto: Prensa Unión.
En la noche del sábado tuvo lugar la 24° presentación de Unión de Santa Fe en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol. En el que representaba para el tatengue el primer y único partido como local del mes de febrero, los de Rearte recibían al entonado QUIMSA de Santiago del Estero en busca de romper con la racha de dos caídas en fila con las que cerró la gira por Córdoba.
Enfrente estaba uno de los equipos siempre animadores de la competencia que tras un mal arranque y la llegada de Lucas Victoriano como nuevo entrenador parece haber cambiado la cara y sumaba cinco triunfos de manera consecutiva antes de pisar el Malvicino.
Tras un arranque furioso, y un primer cuarto donde dominó de punta a punta, la fusión se apoyó en sus hombres de experiencia para soportar los intentos de reacción de la formación local y terminar quedándose con un triunfo clave en la pelea por seguir escalando posiciones en zona de postemporada.
Akwuba, con 19, fue nuevamente el goleador tatengue. Foto: Prensa Unión.
Para Unión significó esta la décimo tercera caída de la campaña, sosteniéndose aún en los últimos puestos de clasificación pero casi sin margen de error. Tras el parate de la próxima semana por los compromisos de la Selección Argentina en FIBA, la acción para los tatengues se reanudará ya en el mes de marzo, cuando el domingo 8 reciba la visita de Obras Sanitarias.
Una vez más el pivote norteamericano Theo Akwuba fue el máximo goleador rojiblanco con 19, seguido por el venezolano Guerra con 15 y Emiliano Basabe con 11. Como adelantó el propio Rearte, en este receso Unión buscará completar su plantel con la llegada de la ficha que tiene disponible por la grave lesión del serbio Lukic, afuera para lo que resta de la temporada.
Desde el pitazo inicial Quimsa tomó las riendas del partido. Tras un parcial de 8-0 a favor de la fusión, el entrenador local acudió al tiempo muerto para tratar de frenar la ofensiva rival. A la salida de éste, Unión descontó con un triple de Basabe; aunque la visita prolongó su buen momento, lastimó en la pintura y se fue al primer descanso con una brecha importante en el marcador.
Para el segundo cuarto, Unión salió decidido a descontar, propuso una defensa alta y goles en transición que llevaron el partido a una paridad. Pese a ese esfuerzo, la ventaja permaneció en manos de la visita antes del descanso largo.
El equipo de Rearte vuelve a jugar el 8 de marzo en Santa Fe. Foto: Prensa Unión.
El complemento fue de rachas. Unión por momentos dominó en ambos aros (fundamentales los aportes de Yeferson Guerra anotando, asistiendo y robando balones), y Quimsa por su parte con un juego más fluido manejó con criterio su ventaja en el tanteador.
En el cierre del partido, el elenco de Lucas Victoriano transitó de manera acertada las jugadas en ataque, lastimó y defendió lejos de su aro para alzarse con otra victoria en la gira.