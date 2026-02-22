Liga Nacional de Básquet

Quimsa marcó el rumbo desde el inicio y derrotó a Unión en el Malvicino

Fue 88 a 74 para la fusión santiagueña, que le propinó la 13° derrota de la temporada al equipo de Rearte. Akwuba con 19 fue el máximo artillero del tatengue, que suma 11 victorias y sigue en zona de playoffs. Tras el parate por la ventana FIBA, Unión volverá a jugar el próximo domingo 8 de marzo cuando reciba a Obras en Santa Fe.