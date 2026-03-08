Pensando en Acassuso

En Colón entraría Allende por Castet y Medrán decide quién va por Marcioni

El entrenador no estaría conforme con el rendimiento del lateral por izquierda que viene siendo titular. Por otro lado, hay dos o tres alternativas para suplantar a Marcioni, quien casi con seguridad no llegará en las mejores condiciones al sábado.