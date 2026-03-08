En Colón entraría Allende por Castet
y Medrán decide quién va por Marcioni
El entrenador no estaría conforme con el rendimiento del lateral por izquierda que viene siendo titular. Por otro lado, hay dos o tres alternativas para suplantar a Marcioni, quien casi con seguridad no llegará en las mejores condiciones al sábado.
Leandro Allende podría ingresar en Colón, en reemplazo de Castet, el próximo sábado ante Acassuso. Foto: C. A. Colón.
Ezequiel Medrán tuvo dos semanas para preparar un nuevo encuentro de local (el sábado que viene, a las 20, ante Acassuso), sabiendo que no podrá contar – casi con seguridad – con Julio Marcioni, quien tuvo un desgarro ante Ferro y no llegaría en condiciones para jugar ante el equipo de Boulogne Sur Mer, que dirige Darío Lema, sorpresivo puntero de la zona A del torneo de Primera Nacional.
El entrenador sabalero evalúa alternativas para ese puesto. Una de ellas es darle confianza a Conrado Ibarra, autor del gol del empate ante Ferro, ubicándolo como carrilero por izquierda y tirando a Lago a esa posición por el costado derecho.
Otra es la de utilizar una variante directa, que sería el ingreso de Darío Sarmiento en reemplazo de Marcioni. Sarmiento no estuvo contra Ferro por un problema familiar y fue el primer recambio que utilizó Medrán, en los partidos amistosos jugados en Uruguay, como alternativa de Marcioni.
Una tercera opción es que entre Beltrán, quien ya lo hizo en el partido del sábado de la semana pasada pero sin responder a las expectativas, al punto tal que el técnico ordenó su reemplazo en el segundo tiempo (entró en el primero por Marcioni y se fue reemplazado en el segundo).
La otra modificación en el equipo podría darse en el sector izquierdo de la defensa. Allí, los rendimientos de Facundo Castet no vienen conformando al entrenador, quien tendría en mente reemplazarlo por Leandro Allende, el lateral zurdo que llegó proveniente de Quilmes y por el que Colón firmó un contrato por un año con opción para adquirir la mitad del pase.
Allende aún no ha jugado en este torneo y si bien el rendimiento defensivo del equipo no ha sido un problema para Medrán, se ve que ha observado defectos por el sector izquierdo. Sin ir más lejos, Kabalín se le anticipa, en el gol de Ferro, a Castet y probablemente haya “sumado porotos en contra” para que el técnico esté dispuesto a tomar esta medida de excluirlo.
El resto del equipo no tiene inconvenientes, aunque habrá que observar el desenlace, por ejemplo, de la ruptura fibrilar de Godoy, otro de los que quedó al margen del partido ante Ferro, donde aparecieron Ojeda y Maillier en el listado de concentrados.
Ezequiel Medrán, el entrenador sabalero, tiene en mente un par de cambios para recibir a Acassuso. Foto: Carolina Niklison
Una probable formación, en consecuencia, de Ezequiel Medrán para disputar el encuentro del sábado que viene ante Acassuso, sería con Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Allende; Sarmiento o Lago, Muñoz, Antonio y Lago o Ibarra; Cano y Bonansea.
La situación económica
José Alonso, presidente de Colón, fue terminante en diálogo con El Litoral en Salta cuando dijo que “estos primeros seis meses van a ser durísimos”, al ser consultado por la situación económica, referenciando que “tenemos casi 1,5 millones de dólares en cheques que estamos cubriendo desde que nos hicimos cargo del club en diciembre”, alertando que en breve dará a conocer con exactitud la situación económica con la que recibieron el club.
Mientras tanto, otros clubes y otros presidentes plantean situaciones complicadas. Por ejemplo, el presidente de Chaco For Ever, Héctor Gómez, expresó su preocupación por el complejo presente económico que atraviesa la institución y explicó las dificultades que enfrenta el club para sostener sus gastos mensuales.
En diálogo con Radio Master FM 89.9, el dirigente detalló el panorama financiero y remarcó que los recursos actuales no alcanzan para cubrir los costos de funcionamiento. “Nuestra realidad económica es preocupante. For Ever necesita 200 millones por mes. Son 150 millones de sueldos, 25 de alquiler y 25 de viajes. Entre aportes de AFA y del Gobierno provincial, el club reúne cerca de 80 millones de pesos mensuales. Los recursos no alcanzan, la gente no acompaña y los ingresos cada vez son menos”, aseguró.
Gómez también se refirió a la baja cantidad de socios que tiene actualmente la institución, una situación que impacta directamente en la economía del club. “El club cuenta con 1.500 socios activos, aproximadamente, y para equilibrar los gastos debería, al menos, haber 5.000, no sé cuánto podemos resistir”, explicó.
En ese sentido, el presidente marcó como ejemplo la escasa convocatoria en el último partido del equipo. “En este partido contra San Telmo solo 800 socios retiraron su entrada, así es muy difícil. De local, entre árbitros, planilla, operativo policial y seguridad privada, gastás casi siete millones y recaudás cinco, claramente quedás abajo”, afirmó.
Por último, el presidente del club chaqueño explicó que existen convenios económicos que podrían aliviar la situación financiera, aunque los pagos no llegan en tiempo y forma. “Tenemos convenios que equivalen a 700 millones por mes, pero los pagos se atrasan por cuestiones burocráticas”, concluyó.
¿Visitantes contra Patronato?
El domingo 29 de marzo, a las 16, Colón deberá visitar a Patronato en el encuentro interzonal que corresponde a la séptima fecha del torneo de Primera Nacional. Esto se producirá luego de que el equipo de Medrán reciba a Acassuso y visite luego a San Telmo (domingo 22).
Si bien algunos se animan a adelantar que habrá entradas a la venta para la parcialidad de Colón (serían alrededor de 1.300 para que se ubiquen en la popular sobre calle Ayacucho), todavía no hay nada definido al respecto.