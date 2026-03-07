Se viene Acassuso, imprevisto puntero

Colón y el choque ante un club al que ya lo enfrentó en la C y en Copa Argentina

Cuando se reanude el torneo, Colón recibirá el sábado a las 20 al equipo de Boulogne Sur Mer, que junto a Gimnasia y Tiro son los únicos con puntaje ideal. En los 90 minutos, Acassuso nunca le pudo ganar a Colón en los seis partidos que jugaron.