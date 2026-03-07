Colón y el choque ante un club al que ya
lo enfrentó en la C y en Copa Argentina
Cuando se reanude el torneo, Colón recibirá el sábado a las 20 al equipo de Boulogne Sur Mer, que junto a Gimnasia y Tiro son los únicos con puntaje ideal. En los 90 minutos, Acassuso nunca le pudo ganar a Colón en los seis partidos que jugaron.
Wilson Morelo y Zuqui se saludan en la cancha de Temperley, la noche del triunfo holgado sobre Acassuso por Copa Argentina, en 2019.
Será la séptima vez que Colón y Acassuso se ven las caras, aunque en esta ocasión es la primera que lo harán en la máxima competencia de ascenso, ya que los choques en el historial de estas instituciones, se han dado en Primera C y en Copa Argentina, con Colón militando en Primera y Acassuso en la B Metropolitana.
Los dos primeros partidos se jugaron en 1960. En el primero, empataron 1 a 1 (Marino hizo el gol de Colón) y en el otro, ganó Colón 3 a 1 con goles de Castaña, Utrera y Berro. El primero de los enfrentamientos de ese año fue en la cancha de Colón (30 de julio de ese año) y el otro fue en el partido de San Isidro, más específicamente en Boulogne Sur Mer, donde está la cancha de Acassuso (10 de diciembre de 1960).
Al año siguiente, en 1961, también en Primera C, volvieron a verse las caras y fue con sendos triunfos de Colón. El 7 de mayo, ganó 5 a 1 con cuatro goles de Ricardo Sánchez y uno de Berro. En la revancha, en Buenos Aires, también fue victoria rojinegra, por 2 a 0, con goles de Luis López y Baigorria. En ese partido, Colón alistó a Chacón; Rosso y Larpín; Boveri, el Pato Pastoriza y Eduardo Janín; Luis López, Escalante, Ricardo Sánchez, Franco y Baigorria. Por su parte, en Acassuso jugaron Maglio; Monseguir y Barborino; Bollse, Alegre y Lavoratto; Bernardi, Paesano, Pérez, Andrada y Saporiti. Del Pato Pastoriza sobran las palabras por todo lo que significó luego para el fútbol argentino, fundamentalmente cuando jugó en Independiente y la selección y luego, cuando fue entrenador. Por su parte, Eduardo Janín llegó años después, en 1984, para ser el entrenador de Colón.
Acassuso descendió ese año por promedio, no participó ni en el 62 ni tampoco en el 63, Colón ascendió y jugó 64 y 65 en la B, militando luego en Primera División a partir del torneo de 1966. Allí, entonces, hubo un prolongado período en que estos dos clubes no se unieron en un enfrentamiento futbolístico hasta que llegó el año 2015, justamente cuando Colón había retornado a Primera después de un breve paso por el ascenso en 2014.
Los dos partidos por Copa Argentina
En esta ocasión, Colón y Acassuso se midieron en Córdoba por la Copa Argentina. Y luego de 90 minutos que terminaron 0 a 0, el equipo de San Isidro consiguió la victoria en la definición por penales: 5 a 4. Colón formó en esa ocasión con “Fatura” Broun; Castillo, Conti, Landa y Ferracutti; Garnier, Eguren, Poblete y Villarruel; Guanca y Cristian García. En la definición desde los doce pasos, convirtieron Marcos Fernández, Becerra, Poblete y Ferracutti, pero falló Eguren, cuyo remate fue atajado por el arquero de Acassuso.
La pose del Pulga Rodríguez a punto de entrarle de zurda a la pelota en ese partido de Copa Argentina.
Pocos años más tarde, volvieron a verse las caras por Copa Argentina en la cancha de Temperley. Fue en 2019, un año recordado por el pueblo sabalero porque la gran campaña en la Copa Sudamericana lo llevó a disputar la final en Paraguay, ante Independiente del Valle. Colón formó en ese partido con Acassuso, con Burián; Toledo, Ortiz, Cadavid y Clemente Rodríguez; Mateo Hernández, Zuculini, Celis y Heredia; Morelo y el Pulga Rodríguez. La victoria fue fácil a favor de Colón, que ganó 3 a 0 con tantos de Morelo, el Pulga Rodríguez y Zuqui.
En consecuencia, si se toman en cuenta los 90 minutos, Acassuso nunca le pudo ganar a Colón en los seis partidos que jugaron en todo el historial. Solamente lo hizo en la definición por penales de aquel enfrentamiento por Copa Argentina en la cancha de Instituto, en el 2015.
Brian Romero, el único jugador en común entre Colón y Acassuso. Llegó a Colón por recomendación de Mostaza Merlo, cuando el club consiguió el ascenso en 2014. Eso fue el espaldarazo a su carrera.
Acassuso se dio el gusto de inscribir su nombre en Primera División, en los albores del profesionalismo. Jugó en esa categoría entre 1933 y 1934. Luego, gran parte de su trayectoria en el fútbol la “padeció” en la cuarta y la tercera categoría del fútbol argentino: 33 temporada en Primera D y 35 en Primera C.
El arranque del equipo de Darío Lema ha sido estupendo, al punto tal que ha ganado los tres partidos que disputó. En este prematuro torneo de ascenso (recién van 3 partidos sobre 36 de la fase clasificatoria), se ha convertido en un imprevisto protagonista y en la gran sorpresa de un certamen que se advierte muy duro para todos.