Pier Barrios: “Tenemos el gran desafío entre todos de devolver a Colón a Primera”
El marcador central sabalero analizó a fondo el andar del equipo en las primeras 3 fechas del campeonato y la conformación del plantel para la exigente temporada en el ascenso. Además, destacó al hincha de Colón y rescató la figura de Lértora: “Federico es nuestro capitán aunque hoy no le esté tocando jugar de arranque”, afirmó.
Barrios fue figura en los 3 partidos que jugó Colón. Foto: Prensa Colón.
Luego de tres presentaciones con vaivenes en el rendimiento pero que dejaron sensaciones positivas en todo el mundo Colón, el capitán sabalero Pier Barrios dialogó este miércoles con Radio GOL (FM 96.7) e hizo un balance en profundidad de lo que fue este comienzo de temporada de un equipo que sigue en proceso de formación después de haber sumado que 16 caras nuevas en el mercado de pases.
Una de esas incorporaciones fue precisamente la del experimentado marcador central, que fue señalado por Ezequiel Medrán y por Diego Colotto como uno de los referentes que debía tener el nuevo Colón dentro del terreno de juego.
Asumiendo ese liderazgo desde su trayectoria y su voz de mando, el ex jugador de Melgar además fue ungido con el brazalete de capitán, asumiendo ese rol clave ante la ausencia en el 11 titular de Federico Lértora.
Desde ese lugar que le toca ocupar, Barrios dejó en evidencia que tanto él como sus compañeros saben dónde y por qué están jugando, y señaló que están por el camino correcto en el amanecer de una larga y extenuante temporada.
En el arranque de la charla, Pier Barrios comentó: “Había una expectativa y una ansiedad muy grande y me parece que el equipo ha estado a la altura. Más allá de los puntos que se consiguieron, creo que la forma en que se brindó el equipo y lo que ha mostrado ha estado a la altura más allá de que también sabemos que la mejor versión todavía no la hemos encontrado".
"Pienso que eso va a aparecer con el correr de los partidos porque el equipo se va a ir acoplando cada vez mejor, nosotros nos vamos a ir conociendo cada vez mejor. Más allá de todo eso ha sido una buena muestra del equipo y la gente está contenta, así que nosotros también sentimos lo mismo y queremos ir por más”, agregó.
Consultado sobre el trabajo realizado durante las seis semanas que tuvo el plantel de pretemporada, el surgido en Belgrano de Córdoba reveló que “la parte previa fue difícil porque no era sencillo cargar con todo eso. Nosotros tratábamos de manejar esa ansiedad pero la gente, la gente que trabaja en el club, los dirigentes y todos queríamos que llegue el día de Madryn".
"Fue una fiesta y la gente pudo volver a la cancha que era lo que más deseaba más allá de los nombres. Creo que la gente de Colón va por la camiseta, por el escudo y porque es fiel a su club y nosotros teníamos que estar a la altura de esa situación, a la altura de lo que fue la fiesta que hizo la gente", sumó Pier.
En otro tramo de la charla, Barrios fue consultado por lo que encontró una vez metido de lleno en el mundo Colón. Sobre eso, respondió: “Me había tocado venir muchas veces a enfrentar a Colón y uno sabe que es un grande del interior pero hoy estando acá adentro he notado lo grande que es realmente el club, lo que siente el hincha y lo que demuestra el hincha en el día a día".
"Sinceramente y no tengo por qué mentir, en cada lugar que he estado acá en lo que llevo en Santa Fe, me he cruzado con un hincha de Colón y eso no pasa ni en todos los clubes ni en todas las ciudades y a uno lo hace dimensionar el lugar en donde está y le genera más compromiso”, dijo el defensor rojinegro.
Siguiendo por esta línea, resaltó que “el club en infraestructura, en lo que es inferiores, en lo que es la conformación de su dirigencia y de toda la estructura, es un club que hoy está en la B pero que tiene que estar en Primera. Nosotros sabemos eso, somos conscientes y tenemos el gran desafío entre todos, no sólo de los jugadores, de devolver a Colón a la máxima categoría”.
Barrios y Rasmussen jugaron más de 100 partidos juntos. Foto: Prensa Colón.
Un tema central en la conformación del nuevo plantel fue la elección de jugadores con conocimiento previo entre sí. Uno de esos casos es el del propio Barrios con su compañero de zaga Federico Rasmussen.
Al respecto, comentó: “Hay que partir de la base que esto es fútbol y que nada te garantiza ningún resultado pero sí pienso que dentro de un equipo que está conformado por personas antes que por jugadores es muy importante conocer al que tenés al lado".
"En mi caso me sucede jugando al lado del Flaco Rasmussen, sabiendo que hemos jugado más de 100 partidos juntos y sabiendo cómo piensa, conociéndolo a él y a su familia. Eso nos lleva hoy a entendernos a veces sin decirnos nada y con una mirada”, analizó.
“Eso mismo creo que le sucede a los otros compañeros que ya venían jugando juntos y que están en otro sector de la cancha. Me parece que uno saca cierta ventaja más allá de que después tenemos compañeros que están esperando para ingresar también. Dentro de toda esta locura y lo dinámico que es el fútbol, creo que tener al lado a alguien que conoces representa una cierta ventaja”, sumó Barrios.
Más adelante en la entrevista con Radio GOL, Pier Barrios se refirió al privilegio que representa llevar la cinta de capitán del Colón 2026. Sobre esto, señaló: “Siempre digo que tener la cinta de capitán puede ser circunstancial, lo importante es ser un buen referente dentro del grupo, un buen líder.
"Yo trato de hablar siempre de liderazgo y no tanto de capitanía porque hoy creo que si lo tenemos que analizar nuestro capitán es Federico y hoy no le toca jugar. Por eso yo hablo más de liderazgo, de hombres que se carguen con esa responsabilidad que no es fácil o por ahí no es cómodo porque requiere de mucho compromiso, de mucha valentía y de tener ganas de estar al frente de algo”, agregó.
"Nuestro capitán es Federico" dijo Barrios sobre Lértora. Foto: Fernando Nicola.
En sintonía con ese concepto, y resaltando la figura de Lértora, el defensor central explicó: “Siempre traté de priorizar el respeto por el club y por la gente en este caso como decís vos que ha ganado cosas. Hay que dimensionar lo que significa salir campeón, lo que significa ascender y yo creo que hoy Federico ha enriquecido el plantel con su nombre, con su presencia".
"Después si le toca jugar más o menos eso ya será una decisión del técnico, pero creo que hoy nos da un gran ejemplo a todos con el trabajo, con el compromiso, con el día a día y sabiendo que por ahí hoy no le toca jugar pero sigue siendo la misma persona. Eso a nosotros nos obliga a tirarnos de cabeza, a entrenar al máximo y a brindarnos al máximo por este club”, sumó el capitán sabalero.
En la recta final de la entrevista, a Barrios se le preguntó por las exigencias que tiene la Primera Nacional, con 2 equipos que ya despidieron a sus entrenadores y un par más que están “en la cuerda floja” con apenas 3 fechas disputadas.
En este sentido, el ex Godoy Cruz analizó: “Vivimos una locura que a esta altura naturalizamos pero que no debería ser así. Creo que hoy el margen es muy corto y el fútbol no te espera y hemos caído todos en eso, en normalizar algo que no tendría que ser normal".
"No puede ser que un técnico tenga un margen de 3 o 4 partidos para trabajar cuando recién el torneo está empezando, cuando recién las piezas se están ensamblando en el equipo. Personalmente creo que habría que analizar ese tema, que habría que darle más margen y entender que los procesos llevan su tiempo también”, señaló Barrios.
Antes de la despedida, sobre lo sucedido con los barras y el plantel del tomba, manifestó: “Lo de los hinchas pasa en todos los clubes, no solo en Godoy Cruz. Creo que ya es un tema que no nos compete a nosotros y que se te meta la barra a un entrenamiento ya no depende de un jugador, es una cuestión que tiene que venir desde arriba y que tendrían que controlar los de arriba".
"Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol, a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, a tratar de ganar. Creo que ningún jugador de fútbol quiere salir el fin de semana y volver a su casa con una derrota. Es muy difícil que la gente lo entienda pero nosotros vivimos de esto, tenemos que convivir con eso y así lo entendemos” dijo en el final de la entrevista.