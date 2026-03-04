Palabra de capitán

Pier Barrios: “Tenemos el gran desafío entre todos de devolver a Colón a Primera”

El marcador central sabalero analizó a fondo el andar del equipo en las primeras 3 fechas del campeonato y la conformación del plantel para la exigente temporada en el ascenso. Además, destacó al hincha de Colón y rescató la figura de Lértora: “Federico es nuestro capitán aunque hoy no le esté tocando jugar de arranque”, afirmó.