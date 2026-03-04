Defensores de Belgrano, Chaco y Madryn

Por el cambio de calendario, Colón jugará 3 partidos seguidos de visitante en junio

Tras la ratificación de la medida de fuerza promovida por los dirigentes de AFA, se determinó que la cuarta fecha de la Primera Nacional se dispute entre la última jornada de la primera rueda y el inicio de las revanchas. El equipo sabalero jugará con el dragón en Núñez y luego tendrá dos viajes de los “largos”: Resistencia y Puerto Madryn.