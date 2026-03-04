Por el cambio de calendario, Colón jugará 3 partidos seguidos de visitante en junio
Tras la ratificación de la medida de fuerza promovida por los dirigentes de AFA, se determinó que la cuarta fecha de la Primera Nacional se dispute entre la última jornada de la primera rueda y el inicio de las revanchas. El equipo sabalero jugará con el dragón en Núñez y luego tendrá dos viajes de los “largos”: Resistencia y Puerto Madryn.
Colón tendrá un exigente calendario en junio. Foto: Carolina Niklison
Luego de que en el mediodía de este martes y en la reunión que mantuvieron los dirigentes que representan a los clubes de la Liga Profesional quedara ratificada la medida de fuerza anunciada por el fútbol argentino para este fin de semana, el principal interrogante tanto en el Mundo Colón como en el resto de las 35 instituciones que compiten en la Primera Nacional pasaba por saber cuándo y de qué manera se reprogramaba la cuarta fecha del certamen anual que debía disputarse desde el próximo viernes.
En el caso puntual del sabalero, el equipo de Medrán tenía que trasladarse hasta la vecina provincia del Chaco para visitar en resistencia a For Ever en la tardecita del sábado y con la chance latente de contar con la presencia de su público.
Con el correr de las horas, y a la espera de una notificación oficial por parte de la AFA, la información que trascendió desde Buenos Aires y que llegó rápidamente a los oídos de los dirigentes rojinegros en Santa Fe indica que esta cuarta jornada del calendario se traslada al fin de semana del 20 de junio y se acomoda entre la 18° y la 19° fecha del campeonato.
De este modo, el partido con Chaco For Ever lo encontrará a Colón en el punto medio de su fixture, ocupando el que hasta ayer era el único fin de semana que quedaba “libre” y sin acción en la Primera Nacional.
Así las cosas, cuando se reanude la competencia el próximo viernes 13 de marzo, el certamen de ascenso más importante que tiene nuestro fútbol se desarrollará sin descansos programados hasta mediados de octubre, cuando se complete la fase regular y se definan los clasificados a la final por el primer ascenso y al reducido.
Como sucedió en 2025, aquellos equipos que no consigan anotar su nombre en la etapa decisiva por uno de los dos boletos a la Liga Profesional cesará su participación sin siquiera llegar a noviembre, mientras que el resto seguirá eliminándose hasta que se juegue la final por el segundo pasaje a Primera promediando el mes de diciembre.
Pero yendo estrictamente al caso de Colón, esta novedad en el calendario asoma como una dificultad para el equipo de Medrán tanto en términos deportivos como en las cuestiones logísticas.
Sucede que al ubicarse el juego en Resistencia entre las jornadas 18 y 19, Colón deberá afrontar durante el próximo mes de junio una racha de 3 encuentros consecutivos fuera del Brigadier, con dos largos viajes incluidos.
Colón pasará por Chaco el fin de semana del 20 de junio. Foto: Ariel Meza.
El inicio de esta tanda de partidos se dará el fin de semana del 13 de junio, cuando por la última fecha de la primera rueda deba visitar a Defensores de Belgrano en el estadio que el dragón posee en el barrio porteño de Núñez. 7 días más tarde, el fin de semana del 20, Colón emprenderá entonces el postergado viaje a la provincia de Chaco para medirse con el For Ever que conduce Ricardo Pancaldo.
Cerrando el mes y la seguidilla de salidas de Santa Fe, la formación rojinegra afrontará el viaje al sur del país, para visitar al Deportivo Madryn en la provincia de Chubut en el cotejo que marcará el inicio de las revanchas por la fecha número 19 del torneo anual.
Vale recordar que Colón ya atravesó por una situación similar promediando la olvidable campaña 2025, cuando un temporal que azotó al AMBA obligó a suspender y reprogramar varios partidos incluyendo la visita al Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano.
En aquel entonces, un sabalero ya en crisis deportiva, tuvo que disputar 3 juegos lejos del Brigadier donde la cosecha fue tan pobre como en el resto de la temporada.
De esta manera, tanto el cuerpo técnico de Medrán como la dirigencia de la institución del Barrio Centenario tienen certezas en la hoja de ruta de una campaña que no sorprende por su exigencia y también por las alternativas cambiantes que se van presentando semana a semana.
Colón cerrará junio visitando a Madryn en el sur del país. Foto: Carolina Niklison
La consecución de 3 partidos fuera de casa obliga a Colón a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el Brigadier, siendo el próximo partido con Acassuso el objetivo inmediato que aparece en el horizonte.
Precisamente respecto del juego que se viene ante el equipo revelación que tiene la Primera Nacional y que llega a Santa Fe como líder del grupo con puntaje perfecto, el DT rojinegro sigue de cerca la evolución de los futbolistas lesionados.
En los casos de Marcioni y Godoy, ambos presentan rupturas fibrilares que ponen en jaque su participación en el compromiso de la quinta fecha por los plazos lógicos de recuperación.
Asimismo, esta ventana de 2 semanas sin fútbol oficial le servirá a Medrán para recuperar la mejor versión de jugadores clave como Lago y Bonansea, que jugaron condicionados en el partido del sábado pasado frente a Ferro Carril Oeste.