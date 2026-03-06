Neris habilitado para jugar en Emelec y Colón va a fondo contra el jugador y los responsables
La Fifa lo habilitó y el club sabalero sabía que esto iba a ocurrir. Se avanza ahora para accionar contra el jugador y contra todos los que sean responsables de esta situación que afecta gravemente los intereses económicos de Colón.
José Neris con el atuendo del Emelec. Fifa lo habilitó para jugar en el club ecuatoriano.
El controvertido caso Neris suma un nuevo capítulo, pues Fifa lo autorizó para sumarse al plantel de Emelec para la tercera jornada de la LigaPro, ante Barcelona SC, en el estadio Monumental, en una nueva edición del Clásico del Astillero en este 2026.
El atacante uruguayo estuvo ausente en la segunda fecha del campeonato ecuatoriano; sin embargo, el “Bombillo” ya pudo habilitar a Neris para que sume sus primeros minutos. Según el periodista Javier Ruiz, Emelec ya inscribió al delantero en la LigaPro, por lo que Vicente Sánchez lo tendrá a su disposición para sumar minutos en el Clásico del Astillero.
El “Bombillo” ya había recibido el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) de José Neris. Por la situación planteada con Colón, el club ecuatoriano realizó las consultas necesarias ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Fifa para evitar problemas, independientemente de la acción judicial que encara Colón y que pretende llevar hasta las últimas consecuencias.
Neris estará en la convocatoria de Emelec para enfrentar a Barcelona SC; sin embargo, el uruguayo no arrancará como titular, sino que deberá esperar en el banco de suplentes.
El jugador de 25 años lleva varias semanas entrenando con el plantel de Vicente Sánchez, pero aún no está en condiciones para jugar como titular por su salida de América de Cali.
La postura de Colón
Como ya lo expresó claramente el presidente Alonso, Colón va a fondo desde lo legal con esta situación, ya que el club se ve notoriamente perjudicado por la actitud del futbolista, quien ha “desconocido” que Colón tiene el 65 por ciento de los derechos económicos.
El futbolista fue autorizado por Fifa para jugar y esta situación no sorprendió a Colón. “Nosotros supimos desde todo momento que Fifa iba a dar lugar al reclamo del jugador para que pueda desempeñarse en Emelec”, señalaron los directivos sabaleros ante la consulta de El Litoral.
Entonces, Neris jugará para Emelec, pero Colón sigue adelante con la acción judicial y el propio Alonso responsabilizó a los directivos del club ecuatoriano, considerándolos en complicidad con una situación que, claramente, perjudica los intereses del club santafesino.
“Nosotros vamos contra el jugador y/o contra quién resulte responsable de esta situación que afecta y perjudica a nuestra institución”, confió un allegado a la dirigencia sabalera ante la consulta de El Litoral.
Una muy buena noticia
Por otra parte, tal como anticipó Alonso en la entrevista con El Litoral en Salta, está definido que el plantel de reserva de Colón viajará a jugar los partidos de visitante, el día anterior, haciendo noche en el lugar de disputa del encuentro para afrontar los partidos con el descanso y la alimentación previa correspondiente.
Es posible que, más allá de la convicción de los dirigentes, haya habido también un fuerte impulso a esta idea por parte de Diego Colotto, el director deportivo, que solicitó esto desde el momento en que llegó al club.
Lamentablemente, durante mucho tiempo la situación fue bastante incómoda para el plantel de reserva (con jugadores que están a un paso de ser profesionales o que ya lo son), quienes viajaban, llegaban a la ciudad de disputa del partido y a las pocas horas debían afrontar el juego en una situación que los colocaba en clara inferioridad de condiciones.
En cuanto a los lesionados
Julio Marcioni se desgarró y se aguarda la recuperación. Es difícil que llegue al partido con Acasusso. Foto: Carolina Niklison
Pensando en el partido del sábado de la semana que viene, habrá que seguir de cerca la evolución de Julio Marcioni, aunque es complicado que pueda estar por el desgarro sufrido en el encuentro ante Ferro por la tercera fecha del torneo de Primera Nacional.
Otro que se recupera de una ruptura fibrilar es Godoy y hay otros futbolistas que no terminaron bien el encuentro ante el equipo de Caballito.
Por otro lado y pensando en el reemplazante de Marcioni si no se recupera, Medrán va a tener en condiciones a Sarmiento, que no pudo estar ante Ferro por razones de índole familiar.
Un rival con 18 nombres nuevos
Es muy buena la campaña de Acasusso, el equipo recientemente ascendido a la Primera Nacional, que tiene puntaje ideal (tres jugados, tres ganados) y es el sorprendente líder del torneo de ascenso en la zona A, que comparte con Colón.
Como es una constante en los clubes de la Primera Nacional, Acasusso sumó muchos jugadores al plantel. En total, son 18 las caras nuevas, a saber: Patricio Pérez (Fénix), Diego Roberts (San Martín (Burzaco)), Nicolás Stepanovitch (Godoy Cruz), Martín Schlotthauer (Independiente de Chivilcoy), Tomás Rodríguez (Independiente de Chivilcoy), Nahuel Petillo, César Atamañuk (Argentino de Merlo), Mariano Monllor (Los Andes), Lázaro Romero (Ferro Carril Oeste), Santiago Borges (Estudiantes), Joaquín Cancio (Colegiales), Ramiro Reynoso (Liniers), Pedro Mamed (Náutico Hacoaj), Santiago Bellatti (Patronato (Paraná)), Natan Acosta (Almirante Brown), Franco Cortés (Nueva Chicago), Fabricio Sena (Boca Juniors), Alexis González (Excursionistas).