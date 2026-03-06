Nada de quedarse de brazos cruzados

Neris habilitado para jugar en Emelec y Colón va a fondo contra el jugador y los responsables

La Fifa lo habilitó y el club sabalero sabía que esto iba a ocurrir. Se avanza ahora para accionar contra el jugador y contra todos los que sean responsables de esta situación que afecta gravemente los intereses económicos de Colón.