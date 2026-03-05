“Pulga quiere despedirse con los campeones 2021 y cantar Soy Sabalero”
Las dos fechas posibles que se analizan son el jueves 4 de junio o el domingo 7 de junio. “Pulga ya lo habló con Lértora y con varios campeones, incluso con Eduardo”, aseguran. ¿Se reedita la cumbia más famosa de La Olla?.
Colón salió campeón un 4 de junio del 2021. Foto: Gentileza.
La decisión está tomada, es la más importante de Luis Miguel Rodríguez después que debutó en el fútbol profesional: en el mes de junio, ya sea el día del festejo de los cinco años (4 de junio) o bien la fecha marcada inicialmente del domingo 7 de junio. El “Pulga”, junto a su familia y su amigo de toda la vida que hace las veces de agente FIFA (Roberto San Juan), tomaron la decisión de hacer el partido-despedida en el Cementerio de los Elefantes con la “10” de Colón y con la cinta de capitán.
“Cuando se abrazaron con José Alonso, Pulga se emocionó con esa posibilidad que le ofreció el presidente de Colón. Siguió entrenando, ofertas no le faltaron. Pero la realidad es que quería despedirse jugando. Pasaron las semanas y lo maduró”, comentan a El Litoral desde el entorno de PR10.
Su primer deseo, además de retirarse en el Cementerio de los Elefantes y con la “10” de Colón, es jugar “con la mayoría de los jugadores campeones con Eduardo Domínguez en la noche de San Juan; incluso, si se puede, con el Barba en el banco”. Algunos players, por caso Rodrigo Aliendro y Federico Lértora, ya saben desde hace varios días de este deseo de PR10. El mismo “Pulga” hablará con cada uno de ellos, “porque los quiere ese día jugando en el Cementerio de los Elefantes”.
El tucumano fue una de las figuras del campeonato obtenido por Colón en 2021. Foto: Pablo Aguirre / Archivo
La predisposición del club es total: el presidente José Alonso, junto con el Director Deportivo, gestionarán el fixture de antemano en la AFA para que no existan problemas con el compromiso oficial del equipo de Medrán.
Su segundo deseo, casi con la misma exigencia del primero, se resume en una sola frase: “Cancha llena, 40.000 personas como en La Olla y cantando Soy Sabalero”, la tradicional canción que Los Palmeras popularizaron con la voz de “Cacho” Deicas y que sigue dando vueltas por el mundo entero.