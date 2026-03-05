Se viene un “fiestón” en la cancha de Colón

“Pulga quiere despedirse con los campeones 2021 y cantar Soy Sabalero”

Las dos fechas posibles que se analizan son el jueves 4 de junio o el domingo 7 de junio. “Pulga ya lo habló con Lértora y con varios campeones, incluso con Eduardo”, aseguran. ¿Se reedita la cumbia más famosa de La Olla?.