The Last Dance

Exclusivo: ¡El “Pulga” se retira en junio con la camiseta de Colón!

Al tributo y homenaje se lo ofreció el presidente José Alonso a Luis Miguel Rodríguez y a Roberto San Juan, su agente FIFA y amigo personal. Al mismo tiempo, Colón festejará los cinco años del título en San Juan. ¿Un solo festejo o dos en el Cementerio de Elefantes?.