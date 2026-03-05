Exclusivo: ¡El “Pulga” se retira en junio con la camiseta de Colón!
Al tributo y homenaje se lo ofreció el presidente José Alonso a Luis Miguel Rodríguez y a Roberto San Juan, su agente FIFA y amigo personal. Al mismo tiempo, Colón festejará los cinco años del título en San Juan. ¿Un solo festejo o dos en el Cementerio de Elefantes?.
La despedida se realizaría en el Cementerio de los Elefantes ante 40.000 hinchas. Crédito: Pablo Aguirre
A cinco días que cierre la última ventana en el fútbol argentino y con algún rumor instalado en Tucumán que podría ser inscripto como refuerzo de Atlético Tucumán, Luis Miguel Rodríguez junto a Roberto San Juan tomaron una decisión que impacta en el corazón del Mundo Sabalero: se va a retirar en el mes de junio, con 40.000 personas, en el Cementerio de los Elefantes. “La decisión está tomada, no se mueve”, confirmaron en exclusiva a El Litoral.
Al mismo tiempo, Colón viene preparando para el 4 de junio un festejo multitudinario por los cinco años de la estrella en la noche de San Juan. El mismo “Pulga”, cuando el actual presidente José Alonso le ofreció el partido despedida, manifestó su deseo de “jugar con la mayoría de los jugadores con los que salimos campeones en Colón”.
Por lo tanto, acorde a lo que averiguó este diario, hay dos posibilidades: el jueves 4 de junio el festejo de los cinco años de Colón Campeón y el domingo 7 de junio la despedida de Luis Miguel Rodríguez en el Cementerio de los Elefantes, por un lado; por el otro, unificar las dos cosas (festejo del campeonato y despedida de PR10) en una sola fecha del mes de junio.
El “Pulga” Rodríguez anunció que se retirará en junio con la camiseta de Colón. Crédito: Carolina Niklison
“El gesto de José Alonso, cuando rescindimos con muy buena leche de los dos lados, fue algo que le llegó mucho a Pulga. En este tiempo, como representante, le hice llegar ofertas del exterior, del ascenso y dos clubes de Primera. Nunca se motivó. Su último sueño era ascender con Colón y ahora su deseo es retirarse en el mes de junio con la número 10 de Colón en la espalda; la decisión personal, familiar, profesional y sentimental ya está tomada. Es en junio y en la cancha de Colón”, confiaron a El Litoral desde el entorno de PR10.