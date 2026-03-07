Thiago Vera, otro sabalero citado: va a la Selección Sub 16 de la AFA

La Selección Argentina Sub 16, que está a cargo de Facundo Quiroga, decidió convocar a Thiago Vera, un volante ofensivo del Club Atlético Colón que se destacó el año pasado en su categoría e incluso ya sumó minutos en reserva.
El volante ofensivo de Colón es categoría 2010 e incluso fue suplente en reserva e ingresó algunos minutos. A esa Selección Juvenil criolla la dirige Facundo Quiroga, quien lo venía siguiendo al “10” rojinegro.
Hace algunas semanas, el mismo Facundo Quiroga convocó para la Selección Argentina Sub-16 a Mauro Del Castillo, un español de 15 años que ataja en las formativas del Real Madrid y que posee la nacionalidad argentina gracias a su padre.
La chance para Quiroga no es casualidad. Es alguien que conoce muy bien el camino de la Selección, con años de experiencia y recorrido en el fútbol, por lo que la confianza está puesta en su trabajo.
La carrera de Quiroga como futbolista arrancó en Newell’s, el club que lo formó y donde dio sus primeros pasos. De ahí pegó el salto a Europa para jugar en el Sporting de Lisboa, etapa en la que se mantuvo durante seis años. Más tarde continuó su recorrido europeo pasando por Napoli y Wolfsburgo.
De regreso en el país, vistió las camisetas de River y Huracán, antes de cerrar su trayectoria como profesional en All Boys, el séptimo y último club de su carrera. Tras colgar los botines, en 2014 se recibió de entrenador. Con la Selección Argentina disputó 16 partidos entre 2002 y 2004, dejando también su huella con la celeste y blanca.