Siguen las buenas noticias en Colón

Thiago Vera, otro sabalero citado: va a la Selección Sub 16 de la AFA

El volante ofensivo de Colón es categoría 2010 e incluso fue suplente en reserva e ingresó algunos minutos. A esa Selección Juvenil criolla la dirige Facundo Quiroga, quien lo venía siguiendo al “10” rojinegro.