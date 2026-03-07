Orgullo Sabalero con sus inferiores

Gugnali citó tres chicos Sub 17 de Colón para los ODESUR en Panamá

Se trata de Santino González (lateral derecho), Gabriel Lovato (volante central) y Valentino Albornoz (delantero). Los Juegos Suramericanos de la Juventud, organizados por la Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR), se realizarán en Panamá del 12 al 25 de abril de este año.