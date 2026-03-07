Gugnali citó tres chicos Sub 17 de Colón para los ODESUR en Panamá

El conocido Claudio Gugnali, ex jugador de Colón, DT de Unión y actual Seleccionador Juvenil de la AFA, confirmó a El Litoral la convocatoria de tres juveniles del Club Atlético Colón que deberán presentarse martes y miércoles en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
“La Selección Sub 17 del Ascenso, dirigida por Claudio Gugnali, retomará los entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi con vistas a su preparación para los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputarán del 12 al 25 de abril en Panamá”, comunicó oficialmente la AFA.
“Los tres chicos de Colón que están viniendo son González que es un lateral, Lovato volante central y Albornoz que es un delantero”, confirmó el mismo Claudio Gugnali a El Litoral.
“Lovato es un “5” adelantado que juega en el medio, sin problemas de ir a cualquiera de los dos costados, incluso acaba de firmar su primer contrato profesional. Albornoz es un delantero y González lateral derecho. Lovato es de Llambí Campbell, los otros de Santa Fe”, explican con alegría en el mundo sabalero.
Los Juegos Suramericanos de la Juventud, organizados por la Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR), se realizarán en Panamá del 12 al 25 de abril de este año. Las Selecciones de AFA que estarán presentes, y ya comenzaron con su preparación, son las Sub17 del Ascenso y las de Futsal femenino y masculino.
Está será la cuarta edición de los Juegos realizados por la Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR), a la que Argentina está afiliada a través del Comité Olímpico Argentino, que tuvo sus primeras ediciones en Lima 2013, Santiago de Chile 2017 y Rosario 2022. En la competencia participan deportistas de 15 a 17 años. Las Selecciones formarán parte del Equipo Argentino junto con las distintas disciplinas deportivas que integran el Comité Olímpico Argentino.
Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario con atletas de 14 a 17 años de la región. Son organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). Fueron creados oficialmente el 25 de mayo de 2012 y se realizan cada cuatro años, el año previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Su primera edición se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2013, con competencias en 19 deportes.
El sitio oficial anuncia: “Del 12 al 25 de abril de 2026…IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026…Vive la emoción de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 junto a tu familia”.