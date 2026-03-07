Le tiró flores a su ex club

Malcorra: “Unión está en un gran momento y aparte está jugando muy bien”

Unión lo trajo de Aldosivi en el 2014, con Madelón de entrenador. Con 38 años, mantiene su vigencia y es uno de los referentes de Independiente, el rival del Tate el próximo martes a las 19.45 en el Libertadores de América.