Expulsión, escándalo y lesión: el ex Colón Brian Negro protagonizó una patada durísima en Ecuador

La noche ecuatoriana dejó una imagen que heló la cancha. En el cruce entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, el ex-Colón Brian Negro vio la roja directa tras una patada que lesionó a Jean Arroyo Vernaza y encendió una batalla campal con suplentes y titulares.
La acción se dio cerca de la hora de juego. Vernaza atacó de frente, llegó a puntear la pelota y, en el cruce, Negro impactó con una entrada muy fuerte. La caída fue inmediata y el gesto de dolor encendió el alerta en el estadio.
Las repeticiones agravaron la sensación. En la transmisión se observó un movimiento antinatural de la pierna y el tobillo del jugador de Independiente del Valle, con relatores que hablaron de “rotura” mientras la jugada se repetía desde varios ángulos.
El árbitro no dudó: tarjeta roja directa. Pero el partido no se detuvo solo por el castigo. Varios suplentes del local entraron para reclamarle al defensor y se armó un tumulto con empujones, gritos y discusiones que demoraron la reanudación.
El pedido de disculpas y el mensaje del defensor
Luego del partido, Negro se mostró afectado y pidió disculpas. Explicó que fue una jugada desafortunada, que “enganchó el tobillo” y que recién tomó dimensión cuando vio la reacción del banco rival y la gravedad del cuadro en el césped.
El argentino dijo que se sentía “muy mal” y le deseó una buena operación y pronta recuperación al futbolista lesionado. Incluso se mostró dispuesto a ponerse a disposición de la familia y a visitarlo para expresar apoyo en persona.
Desde Independiente del Valle, el presidente Franklin Tello contó que el jugador fue trasladado a una clínica, a la espera de estudios y definición médica. Describió el momento como “un shock” por lo explícito de la lesión.
Mushuc Runa, un club particular y un viejo conocido de Unión
El episodio también volvió a poner bajo la lupa a Mushuc Runa, un club singular del fútbol ecuatoriano por su identidad comunitaria y su nombre inconfundible. En Santa Fe no es ajeno: fue el rival que enfrentó a Unión en la Copa Sudamericana, con partidos que marcaron aquel grupo.
Ese dato suma un puente inmediato para el público tatengue: el equipo que alguna vez visitó el 15 de Abril y también se hizo fuerte en Riobamba ahora aparece en portales de toda la región por una acción que sacudió al torneo local.
En lo deportivo, la expulsión dejó a Mushuc Runa condicionado, pero lo verdaderamente central quedó del lado humano: la lesión, la preocupación general y el silencio que suele caer cuando el fútbol recuerda, de golpe, su costado más frágil.