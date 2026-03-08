Fórmula 1

Colapinto esquivó un caos en la largada, sufrió sanción y cerró 14° en Australia

El piloto argentino terminó 14° en el GP de Australia, primera fecha de la F1 2026. Perdió posiciones al esquivar a Lawson en la largada, recibió un stop and go y no pudo pelear por puntos. Ganó George Russell.