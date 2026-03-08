Colapinto esquivó un caos en la largada, sufrió sanción y cerró 14° en Australia
El piloto argentino terminó 14° en el GP de Australia, primera fecha de la F1 2026. Perdió posiciones al esquivar a Lawson en la largada, recibió un stop and go y no pudo pelear por puntos. Ganó George Russell.
Colapinto terminó 14° en el GP de Australia, primera carrera de la F1 2026. Foto: Reuters
Franco Colapinto empezó su tercera temporada en Fórmula 1 con una carrera intensa y a contramano de lo que soñaba. En Melbourne terminó 14°, condicionado por una largada caótica, una sanción temprana y una estrategia que lo dejó lejos de la zona de puntos.
El argentino había largado 14° en Albert Park y el plan era sostenerse en el tren medio para aprovechar cualquier ventana. Pero el GP de Australia abrió con drama incluso antes de apagarse del todo el nervio del semáforo.
George Russell ganó en Melbourne y Mercedes completó el 1-2 con Kimi Antonelli. Foto: Reuters
Largada al límite y un stop and go que cambió la carrera
En los primeros metros, Colapinto tuvo que reaccionar con reflejos para esquivar a Liam Lawson, que quedó detenido con su auto. La maniobra evitó un golpe fuerte, pero le costó caro: cayó de golpe y quedó relegado a la parte baja del pelotón.
Poco después llegó el golpe más duro: una penalización por una infracción en el procedimiento de largada. El argentino debió cumplir un stop and go en boxes, y eso lo mandó al fondo cuando recién se acomodaba el ritmo.
Desde ahí, su carrera se transformó en una larga reconstrucción. Hubo intentos de recuperar posiciones en el tránsito, pero el margen era mínimo: con aire sucio y sin ritmo para atacar, el objetivo pasó a ser terminar y sumar kilómetros.
Russell ganó y Mercedes abrió el año con golpe de autoridad
Arriba, la historia fue otra. George Russell se quedó con el triunfo y mostró un Mercedes sólido para iniciar el calendario. La pelea con Ferrari y los cambios de liderazgo se resolvieron con un adelantamiento clave en la vuelta 29.
Pierre Gasly fue 10° y sumó el primer punto de Alpine en la temporada. Foto: Reuters
El podio lo completaron Andrea Kimi Antonelli, también con Mercedes, y Charles Leclerc con Ferrari. Lewis Hamilton terminó cuarto, en una carrera que dejó a Mercedes como gran referencia del arranque de temporada.
Entre los que sumaron puntos también aparecieron Lando Norris, Max Verstappen, Oliver Bearman, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly. El francés, compañero de Colapinto, terminó 10° y le dio el primer punto a Alpine en 2026.
Abandonos, virtual safety car y una remontada sin premio
La carrera tuvo abandonos pesados y varios momentos de neutralización. Oscar Piastri y Nico Hulkenberg quedaron afuera antes de la largada, y luego se sumaron Fernando Alonso, Isack Hadjar y Valtteri Bottas por problemas en sus autos.
Con el correr de las vueltas, Colapinto aprovechó paradas ajenas para recuperar terreno, pero la diferencia con el último auto en puntos se mantuvo grande. Recién sobre el final cambió neumáticos, ya sin chances reales de meterse en el top 10.
El cierre lo encontró 14°, con la lectura inevitable: el resultado no acompañó, pero el fin de semana dejó señales. Los reflejos en la largada evitaron un accidente y el ritmo, sin sanción, podría haber contado otra historia.
La revancha llega rápido. La próxima fecha será el GP de China, el fin de semana siguiente, y el calendario no da respiro: para Colapinto será una oportunidad inmediata de recomponer el arranque y buscar un domingo más limpio.