Fórmula 1

GP de Australia: Colapinto deberá declarar por una maniobra que complicó a Hamilton

El piloto argentino Franco Colapinto fue citado por los comisarios deportivos de la Formula 1 tras un incidente con Lewis Hamilton durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia. El joven de Alpine F1 Team terminó 16° y 18° en las sesiones del viernes y deberá explicar una maniobra que obligó al británico a esquivarlo cuando iniciaba una vuelta rápida.