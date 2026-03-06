GP de Australia: Colapinto deberá declarar por una maniobra que complicó a Hamilton

El argentino Franco Colapinto tendrá su primera cita con los comisarios deportivos en el arranque oficial de la temporada 2026 de la Formula 1, luego de un incidente ocurrido durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia.
El piloto argentino Franco Colapinto fue citado por los comisarios deportivos de la Formula 1 tras un incidente con Lewis Hamilton durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia. El joven de Alpine F1 Team terminó 16° y 18° en las sesiones del viernes y deberá explicar una maniobra que obligó al británico a esquivarlo cuando iniciaba una vuelta rápida.
La investigación se abrió por “conducir innecesariamente lento” en la pista, una situación que se produjo en los primeros minutos de la sesión cuando el piloto argentino circulaba con su Alpine A526 sobre la recta principal del circuito de Melbourne.
En cuanto al rendimiento, Colapinto cerró la jornada inicial con el 16° puesto en la primera tanda de entrenamientos y el 18° lugar en la segunda, en una jornada dedicada principalmente a la puesta a punto del monoplaza.
La actividad del fin de semana continuará para los equipos este viernes por la noche en horario argentino, desde las 22.30, con la tercera práctica libre.
La situación que generó la investigación ocurrió cuando el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, estaba a punto de iniciar una vuelta rápida con su Ferrari.
En ese momento se encontró con el Alpine de Colapinto circulando a baja velocidad sobre la línea de carrera, lo que obligó al británico a realizar una maniobra evasiva para evitar un posible choque.
Las imágenes de la transmisión televisiva mostraron que el monoplaza del argentino perdió potencia durante unos instantes, lo que explicaría por qué quedó a una velocidad inusualmente baja en un sector crítico del circuito.
La situación recordó a un inconveniente similar sufrido previamente por Oscar Piastri, piloto de McLaren, quien también experimentó una pérdida momentánea de potencia al inicio de la primera práctica del día.
Sin embargo, los comisarios deportivos decidieron abrir una investigación formal para determinar si la situación fue únicamente producto de un problema mecánico o si el piloto y el equipo pudieron haber gestionado la situación de otra manera.
En función de lo que determinen, Colapinto o el equipo Alpine F1 Team podrían enfrentar una advertencia o algún tipo de sanción deportiva.
El episodio entre Colapinto y Hamilton no fue el único que llamó la atención de las autoridades durante la jornada.
Incluso antes de que comenzara la segunda práctica, se produjo un roce en el pitlane entre George Russell, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, y el debutante Arvid Lindblad, de Racing Bulls.
Russell intentaba incorporarse al carril rápido de boxes cuando su Mercedes W17 fue ligeramente golpeado por el monoplaza de Lindblad, lo que provocó daños menores en el alerón delantero del británico, pieza que debió ser reemplazada.
Ahora, los comisarios también deberán analizar las imágenes y determinar quién tenía prioridad de paso en ese momento.