Fórmula 1

Colapinto y “Punch”: el mono viral que se metió en la previa del GP de Australia

Franco Colapinto sorprendió en la previa del GP de Australia al hablar de “Punch”, un bebé macaco que es furor en redes. La frase se viralizó y mezcló Fórmula 1 con una historia que conmueve en Japón.