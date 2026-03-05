Cuenta regresiva

Nueva era en la Fórmula 1: presentación oficial de la intro de la temporada 2026

A pocas semanas del inicio del campeonato, la Formula 1 presentó oficialmente la intro de la temporada 2026, un video que reúne a todos los pilotos de la parrilla y que culmina con la imagen del actual campeón del mundo, Lando Norris. La pieza audiovisual anticipa una temporada marcada por cambios técnicos, nuevos equipos y grandes expectativas de cara al debut en Australia.