Nueva era en la Fórmula 1: presentación oficial de la intro de la temporada 2026

A pocas semanas del inicio del campeonato, la Formula 1 presentó oficialmente la intro de la temporada 2026, un video que reúne a todos los pilotos de la parrilla y que culmina con la imagen del actual campeón del mundo, Lando Norris. La pieza audiovisual anticipa una temporada marcada por cambios técnicos, nuevos equipos y grandes expectativas de cara al debut en Australia.

Colapinto aparece junto a su compañero de equipo en el video oficial. Credito: REUTERS/Hollie AdamsColapinto aparece junto a su compañero de equipo en el video oficial. Credito: REUTERS/Hollie Adams
Por: 

Con el campeonato a la vuelta de la esquina, la Formula 1 compartió el video oficial de apertura de la temporada 2026, una pieza audiovisual que se convirtió rápidamente en tema de conversación entre fanáticos del automovilismo en todo el mundo.

El clip presenta a cada uno de los pilotos que formarán parte de la parrilla en el nuevo campeonato y culmina con la imagen del actual monarca de la categoría, Lando Norris, quien cerrará la secuencia como campeón defensor tras su consagración en la temporada anterior.

GP Australia 2026 | El Litoral
🇦🇺
Ronda 1 · 2026
Gran Premio de Australia
Albert Park, Melbourne  ·  6–8 de marzo
🏃
Práctica libre 1
Jueves
22:30 – 23:30
Hora Argentina
🏃
Práctica libre 2
Viernes
2:00 – 3:00
Hora Argentina
🏃
Práctica libre 3
Viernes
22:30 – 23:30
Hora Argentina
Clasificación
Sábado
2:00 – 3:00
Hora Argentina
🏁
Carrera
Domingo
1:00 – 2:00
Hora Argentina

La introducción mantiene el estilo cinematográfico que caracteriza a la categoría en los últimos años: música épica, tomas dinámicas de los autos y la aparición progresiva de los protagonistas que buscarán el título en 2026.

Un video que anticipa una “nueva era”

El lanzamiento de la intro llega en medio de una fuerte expectativa por lo que será el inicio de una nueva etapa dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Unas semanas atrás se conoció el primer video promocional. Que comienza con la aparición del actor Damson Idris, quien interpretó al piloto ficticio Joshua Pierce en la película de Fórmula 1 estrenada en 2025. En el inicio del clip pronuncia una frase que marca el tono de la campaña: “¿Pensás que conocés la Fórmula 1? Pensalo de nuevo”.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 5, 2026 McLaren's Oscar Piastri during the press conference REUTERS/Hollie AdamsEl campeonato 2026 se pondrá en marcha con el Gran Premio de Australia. Credito: REUTERS/Hollie Adams

A partir de allí, el video hace foco en los cambios que traerá la temporada: nuevos autos con regulaciones técnicas renovadas, pilotos que se suman a la categoría, escuderías que comienzan nuevos proyectos deportivos y circuitos que se incorporan al calendario.

La categoría define esta etapa como una evolución más que un reinicio, destacando la continuidad del espectáculo pero con transformaciones profundas que buscan potenciar la competencia.

La temporada comenzará en Australia

Luego de los test de pretemporada, que sirvieron para que los equipos probaran los nuevos monoplazas, la acción oficial volverá directamente con la primera carrera del año.

El campeonato 2026 se pondrá en marcha con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el tradicional Albert Park Circuit durante el fin de semana del 8 de marzo.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 5, 2026 Mercedes' George Russell during the press conference REUTERS/Hollie AdamsEl campeonato 2026 se pondrá en marcha con el Gran Premio de Australia. Credito: REUTERS/Hollie Adams

Como suele ocurrir en cada inicio de temporada, la expectativa es alta tanto para los equipos como para los fanáticos, que esperan ver cómo se acomodan las fuerzas en una parrilla que promete ser una de las más competitivas de los últimos años.

Con la intro ya presentada y el calendario listo para comenzar, la Formula 1 terminó de encender la previa de un campeonato que promete velocidad, nuevas historias y una intensa lucha por el título que hoy defiende Lando Norris

