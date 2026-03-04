Fórmula 1

Nueva reglamentación y viejas ambiciones: cinco tips a tener en cuenta para el GP de Australia

La temporada 2026 de la Formula 1 comienza en Melbourne con el reglamento técnico más disruptivo de las últimas décadas. Nuevos chasis más livianos, mayor protagonismo de la energía eléctrica y un orden competitivo por redefinirse convierten al GP de Australia en un laboratorio a cielo abierto para evaluar fuerzas reales, aspiraciones al título y el impacto de los fabricantes debutantes.