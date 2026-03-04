Qatar 1812km se reprograma y la temporada 2026 del WEC arrancará en Imola

La carrera de Qatar 1812km, inicialmente prevista para celebrar la primera prueba del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026 del 26 al 28 de marzo, ha sido oficialmente pospuesta hasta más adelante en el año.
La prueba inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia 2026, prevista para fines de marzo en el Circuito Internacional de Lusail, fue aplazada por razones de seguridad. La temporada comenzará ahora en Imola, en abril.
La carrera de Qatar 1812km, inicialmente prevista para celebrar la primera prueba del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026 del 26 al 28 de marzo, ha sido oficialmente pospuesta hasta más adelante en el año.
La organización del FIA WEC ha mantenido un diálogo constante con la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Qatar (QMMF) a la luz de la actual y cambiante situación geopolítica en Medio Oriente.
Dada la importancia primordial de la seguridad de los competidores, el personal y los aficionados, se ha tomado la decisión de aplazar el evento que debía celebrarse del 26 al 28 de marzo.
Tras nuevas conversaciones con nuestros colegas del Circuito Internacional de Lusail (LIC), donde se disputa la carrera, se fijará una nueva fecha para Qatar 1812km durante la segunda mitad de la temporada, que se comunicará a su debido tiempo.
Por consiguiente, la primera ronda de la temporada será ahora las 6 Horas de Imola, en la región italiana de Emilia-Romaña, del 17 al 19 de abril.
Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), declaró:
“La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad siempre será la máxima prioridad de la FIA, y agradezco a nuestro club miembro, la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Qatar, al Circuito Internacional de Lusail, al ACO y a nuestros colegas del campeonato por el enfoque mesurado y colaborativo que ha llevado a esta decisión.
Como prueba inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, la carrera de Qatar 1812km, ocupa un lugar especial para muchos aficionados, pilotos y equipos, y trabajaremos en estrecha colaboración con todas las partes implicadas para reprogramar la carrera para más adelante en la temporada 2026.
La FIA sigue vigilando de cerca la evolución de la situación en toda la región y nuestros pensamientos están con todos los afectados por los recientes acontecimientos, mientras esperamos que se restablezca la calma, la seguridad y la estabilidad”.
Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, presidente de la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Qatar y del Circuito Internacional de Lusail, sostuvo:
“Tras mantener conversaciones en profundidad con el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y todas las partes interesadas, la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Qatar y el Circuito Internacional de Lusail respetan y apoyan la decisión del FIA WEC de posponer la carrera de Qatar 1812km.
Agradecemos a nuestros aficionados, equipos y socios su comprensión y su continuo apoyo, y esperamos darles la bienvenida de nuevo al Circuito Internacional de Lusail”.
Pierre Fillon, presidente del Automobile Club de l'Ouest (ACO), declaró:
“En primer lugar, debo destacar que nuestros pensamientos están con las víctimas de este terrible conflicto. En momentos como este, los intereses deportivos pasan claramente a un segundo plano, por lo que se ha tomado rápidamente la decisión de que el evento no puede celebrarse en estos momentos.
Estamos trabajando intensamente con el Circuito Internacional de Lusail y las autoridades qataríes pertinentes para encontrar la mejor alternativa que permita celebrar la carrera Qatar 1812km en una fecha posterior en 2026, y agradecemos a todas las partes su sincero apoyo, cooperación y comprensión en este asunto”.
Frédéric Lequien, CEO del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, dijo:
“La carrera Qatar 1812km es una parte integral del calendario del FIA WEC, y quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Circuito Internacional de Lusail y al Estado de Qatar por su estrecha colaboración.
Todos hemos estado trabajando codo con codo desde el sábado por la mañana para encontrar la mejor solución para celebrar el evento y, aunque aún necesitamos unos días más para concretar la fecha exacta, puedo confirmar que será durante la segunda mitad de la temporada 2026. Proporcionaremos más información tan pronto como sea posible”.
Vea cada momento, en directo u on demand, con la aplicación oficial FIAWEC: Un pase de acceso completo al Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.