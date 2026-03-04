Por la situación en Medio Oriente

Qatar 1812km se reprograma y la temporada 2026 del WEC arrancará en Imola

La prueba inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia 2026, prevista para fines de marzo en el Circuito Internacional de Lusail, fue aplazada por razones de seguridad. La temporada comenzará ahora en Imola, en abril.