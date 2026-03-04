Los clubes son socios en ambas operaciones

Unión se planta: Intimó a Racing por la falta de información oficial sobre las ventas de Nardoni y Balboa

Varias semanas después de que la academia concretara las ventas del mediocampista y del delantero a Brasil y Rusia respectivamente, en Santa Fe siguen esperando la documentación formal para conocer a ciencia cierta cuánto y cómo cobrarán los porcentajes correspondientes. Lo había adelantado el tesorero Rodrigo Rosso en excluiva para El Litoral en la previa del partido con Sarmiento en Junín.