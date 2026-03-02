La reserva de Unión sumó su primera victoria del año, la de Colón perdió en Rosario
Los equipos santafesinos jugaron este lunes por la cuarta fecha del Apertura. El tatengue festejó en el 15 de Abril gracias al gol agónico de Tomás Fagioli, mientras que el sabalero sufrió su tercera derrota al hilo tras perder por la mínima en el predio de Newell’s.
Unión cosechó su primer éxito en el 15 de Abril. Foto: Prensa Unión.
En la tarde de este lunes retomó su actividad el torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol. Tras una semana sin acción, el certamen de reserva se reinició con la disputa de cinco cotejos correspondientes a la cuarta fecha del primer campeonato del año en la categoría.
Dentro de esos encuentros, se destacó la participación de los dos equipos de Santa Fe, quienes registraron resultados opuestos.
En el estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe, el Unión de Alejandro Trionfini pudo cosechar su primera victoria del año tras derrotar por 1 a 0 a Sarmiento de Junín.
Tras más de 90 minutos donde no se pudieron sacar diferencias y cuando parecía que la historia se cerraba en empate, en tiempo de descuento apareció el cabezazo del defensor Tomás Fagioli para vencer la resistencia del arquero Monza y darle al tatengue el necesario triunfo en casa.
Tomás Fagioli, de cabeza, anotó el único gol del partido en Santa Fe. Foto: Prensa Unión.
En el choque con el verde juninense, Unión formó con Lucas Meuli; Gael Canteros, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Santino Vera y Mateo Peresutti; Benjamín Pérez, Ricardo Solbes e Ignacio Pedano; y Valentín Cerrudo.
Por su parte Sarmiento, dirigido técnicamente por Martín Funes, alistó a Danilo Monza; Francisco Razzetto, Jaider Benítez, Gregorio Pulero, Juan López, Ulises Echevarría, Federico Mazzurco, Thiago Nicolás, Luca Cura, Bautista Caviglia y Agustín Wierna.
Con este resultado, Unión suma 5 puntos en sus primeras 4 presentaciones y se ubica en el séptimo lugar del grupo A. En la continuidad de la Copa Proyección el elenco rojiblanco estará visitando a Racing en Avellaneda el próximo miércoles 18 de marzo a partir de las 15 horas.
El que no tuvo la misma suerte fue el equipo de reserva de Colón que comanda Alejandro Russo, que perdió en la visita a Newell’s por 1 a 0 y sumó su tercera caída de manera consecutiva en un certamen en el que todavía no conoce la victoria.
Tras un primer tiempo aceptable, en el que compitió de igual a igual con el conjunto leproso, el sabalero sufrió el gol convertido por Gino Mutti cuando se cumplían 20 minutos del complemento y terminó siendo definitivo. A pesar de ir por el empate en la recta final del encuentro, Colón no pudo convertir y se volvió con las manos vacías de esta cuarta presentación en la temporada.
Con este marcador adverso, el combinado santafesino se mantiene en el fondo del grupo B con solo 1 punto en 4 presentaciones, volviendo a jugar recién el próximo jueves 19 de marzo cuando desde las 16 reciba a Platense en el Predio 4 de Junio.
Colón la peleó pero no pudo sumar en Rosario. Foto: Prensa Newell's.
En la derrota ante Newell’s, Alejandro Russo dispuso el siguiente equipo titular: Lucas Cuffia; Jonás Ravano, Luca Campagnaro, Zahir Ibarra, Gabriel Lovato, Lucas Picech, Mateo Lizondo, Lautaro Gaitán, Jerónimo Buossi, Agustín Giménez y Tomás Gallay.
Por su parte Newell’s, que tuvo nuevamente como DT a Lucas Bernardi, alistó a Francisco Sciarini; Lucas Baños, Felipe Calderone, Gino Barrio, Alan Mereles, Alejo Velacoz, Gino Podestá, Mateo Villalba, Sebastián Montero, Gino Mutti y Thomas Ríos.