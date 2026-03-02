Copa Proyección

La reserva de Unión sumó su primera victoria del año, la de Colón perdió en Rosario

Los equipos santafesinos jugaron este lunes por la cuarta fecha del Apertura. El tatengue festejó en el 15 de Abril gracias al gol agónico de Tomás Fagioli, mientras que el sabalero sufrió su tercera derrota al hilo tras perder por la mínima en el predio de Newell’s.