Anuncio oficial

Coudet vuelve a River: firma hasta 2027 y presentación oficial en el Monumental

El técnico firmará un contrato que lo vinculará con la institución de Núñez hasta diciembre de 2027 y será presentado oficialmente a las 11:45 en el Salón Auditorio del estadio Monumental. La conferencia de prensa podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del club, según confirmaron las redes institucionales del “Millonario”.