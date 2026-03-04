Coudet vuelve a River: firma hasta 2027 y presentación oficial en el Monumental
El “Chacho” vuelve al país tras seis años en el exterior.
Eduardo Coudet iniciará este miércoles su segundo gran desafío en el fútbol argentino al asumir como nuevo entrenador de River Plate. El técnico firmará un contrato que lo vinculará con la institución de Núñez hasta diciembre de 2027 y será presentado oficialmente a las 11:45 en el Salón Auditorio del estadio Monumental.
Coudet venía de dirigir al Deportivo Alavés en España, experiencia que amplió su recorrido internacional y su perfil táctico.
Reemplazo de Gallardo y respaldo dirigencial
Coudet llega para suceder a Marcelo Gallardo, quien cerró su ciclo al frente del primer equipo. La confirmación estuvo a cargo del presidente riverplatense, Stefano Di Carlo, quien en declaraciones televisivas ratificó el acuerdo y anticipó el anuncio formal.
“Está confirmado y mañana vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien en detalles operativos, en torno al mediodía será”, señaló el dirigente electo en noviembre pasado.
El entrenador ya arribó al país en las últimas horas y, una vez rubricado el vínculo contractual, encabezará su primera conferencia de prensa como DT del club.
Regreso al fútbol argentino
El “Chacho” vuelve al país tras seis años en el exterior. Su último ciclo en la Argentina fue en 2019 al frente de Racing Club, donde dirigió 73 partidos y dejó una identidad de juego marcada por la intensidad y la vocación ofensiva.
Tras la presentación formal, se espera que el flamante entrenador conduzca su primera práctica en el predio del club, dando inicio a una nueva etapa deportiva. Con contrato hasta fines de 2027, la dirigencia apuesta a un proyecto de mediano plazo que consolide la competitividad del equipo en el plano local e internacional.
La expectativa ahora estará puesta en la conformación del cuerpo técnico, la evaluación del plantel profesional y los eventuales movimientos en el mercado de pases, en un semestre que marcará el pulso inicial del nuevo ciclo en Núñez.