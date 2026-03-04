Hinchcliffe confía en Alpine: "Absolutamente estarán en la pelea por los puntos"

El ex piloto de IndyCar y actual analista de F1 TV, James Hinchcliffe, aseguró que Alpine F1 Team dará un salto competitivo en 2026 y que sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly, serán contendientes habituales en la zona de puntos.
El ex piloto y actual analista de F1 TV, James Hinchcliffe, aseguró que Alpine F1 Team dará un salto de calidad en 2026 y que Franco Colapinto y Pierre Gasly serán protagonistas habituales en la pelea por los puntos, luego de una temporada pasada marcada por la apuesta anticipada al nuevo reglamento técnico.
“Absolutamente”, respondió Hinchcliffe en el podcast F1 Nation cuando fue consultado sobre si Alpine terminará regularmente dentro del top 10 esta temporada.
"Según lo que vimos en Bahréin, creo que no solo es posible, sino muy probable”, agregó, en referencia a los ensayos de pretemporada.
El optimismo contrasta con el complejo panorama que atravesó el equipo francés en 2025.
Con un monoplaza que perdió competitividad a lo largo del año y quedó en reiteradas ocasiones en el fondo de la parrilla, Alpine decidió interrumpir tempranamente el desarrollo de aquel coche para volcar recursos al proyecto 2026, bajo el nuevo reglamento técnico.
Esa determinación implicó resignar resultados inmediatos en favor de un rediseño integral. El nuevo A526, presentado en los test de Bahréin, mostró señales alentadoras en ritmo y consistencia, lo que alimentó la expectativa en el paddock.
Según Hinchcliffe, la estrategia fue coherente y mejor ejecutada que en otros equipos que adoptaron una filosofía similar. “Fue uno de los equipos que se comprometió muy pronto con este nuevo reglamento. Sabían que llegaría la unidad de potencia Mercedes; todos los ingredientes estaban ahí para que funcionara”, explicó.
El canadiense también destacó el papel de Gasly como referente interno durante el período de transición. El francés atravesó fines de semana particularmente complejos en la segunda mitad de 2025, pero sostuvo la estructura anímica del equipo.
“Gasly tuvo que sufrir la temporada pasada, pero había luz al final del túnel. Ha sido algo así como el líder del equipo, mantuvo su motivación alta y una actitud positiva durante una campaña muy difícil”, señaló.
Para Hinchcliffe, ese proceso podría convertirse en combustible competitivo en 2026: “Si tiene el material para hacerlo, será absolutamente una amenaza para los puntos cada fin de semana”.
En ese contexto, el argentino Franco Colapinto también aparece como pieza clave en la reconstrucción deportiva. El entorno técnico renovado, junto con un auto diseñado íntegramente bajo el nuevo reglamento, abre un escenario diferente respecto al año anterior.
El desempeño en Bahréin, aunque preliminar, dejó indicios de mayor estabilidad aerodinámica y mejor gestión de neumáticos, factores determinantes en la lucha por ingresar al top 10.
Si las proyecciones se confirman en las primeras carreras, Alpine podría consolidarse como animador regular en la franja media-alta del campeonato, revirtiendo la inercia negativa del ciclo previo.
Tras una temporada de transición y sacrificio estratégico, la escudería francesa parece encarar 2026 con fundamentos técnicos más sólidos y un plantel alineado detrás de un objetivo común: volver a ser protagonista en la pelea por los puntos.