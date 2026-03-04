Fórmula 1

Hinchcliffe confía en Alpine: "Absolutamente estarán en la pelea por los puntos"

El ex piloto y actual analista de F1 TV, James Hinchcliffe, aseguró que Alpine F1 Team dará un salto de calidad en 2026 y que Franco Colapinto y Pierre Gasly serán protagonistas habituales en la pelea por los puntos, luego de una temporada pasada marcada por la apuesta anticipada al nuevo reglamento técnico.