Video: así es una vuelta en Australia , el GP que abre la F1 2026 con Colapinto, Varrone y Colnaghi

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca este fin de semana en Melbourne y lo hace con un condimento extra para el público argentino: no solo estará Franco Colapinto en la categoría reina, sino que también habrá presencia albiceleste en Fórmula 2 y Fórmula 3.
El Gran Premio de Australia se disputa en el circuito de Albert Park, un trazado callejero-permanente que mezcla rectas de velocidad con sectores técnicos. En el video oficial de vuelta rápida se percibe esa lógica: frenar tarde, sostener ritmo y no perder tracción en las salidas.
El video de la vuelta y el desafío de Albert Park
Albert Park tiene 16 curvas y una extensión de 5,278 kilómetros. En la cámara a bordo, la clave se repite curva a curva: precisión en el volante y decisión en los cambios de dirección, porque el margen de error se achica cuando el auto va “planchado”.
Australia suele ofrecer una primera radiografía del año. El circuito exige confianza desde el viernes: si el auto no se siente estable en los sectores rápidos, la diferencia se agranda. Si lo es, abre una ventana para soñar con una buena clasificación.
En 2025 el último ganador en Melbourne fue Lando Norris con McLaren, en una carrera que dejó la sensación de que el circuito castiga la mínima desconcentración. Para 2026, la historia vuelve a empezar en el mismo lugar, pero con nuevas variables.
Colapinto, Alpine y un inicio con otra preparación
Colapinto llega a este debut con un punto a favor que él mismo marcó en la previa: por primera vez pudo completar una pretemporada entera con el equipo. Eso le dio horas de pista, datos y trabajo fino en el simulador, una base que en 2025 no había tenido.
El piloto argentino destacó que el objetivo es sostener una temporada competitiva y remarcó que hubo pruebas positivas en Barcelona y Baréin. En Alpine creen que el nuevo auto les permite pelear en la zona media y acercarse a los puntos si el fin de semana cae “redondo”.
Para Franco, además, Melbourne es un circuito con recuerdos cercanos: corrió allí en F2 y F3. Lo definió como rápido y desafiante, ideal para medir el salto de esta nueva etapa del calendario y entender rápido “dónde está” el Alpine frente al resto.
Varrone en F2 y Colnaghi en F3, el otro foco argentino
La actividad argentina no se agota en la F1. En Fórmula 2 estará Nicolás Varrone, con Van Amersfoort Racing, en un fin de semana que suele ser intenso por el formato y por la necesidad de sumar desde el inicio para no correr de atrás en el campeonato.
En Fórmula 3 correrá Mattia Colnaghi, con MP Motorsport, otra presencia que refuerza el pulso generacional. En categorías formativas, los primeros puntos pesan doble: construyen confianza y también marcan tendencia para el resto del año.
Con tres argentinos en pista en el mismo Gran Premio, el arranque toma una dimensión especial. Es un fin de semana para mirar tiempos, sí, pero también para seguir procesos: el de Colapinto en F1 y el de Varrone y Colnaghi en el camino de crecimiento.
Días y horarios en Argentina: cuándo sale cada auto a pista
La actividad del GP de Australia comienza el jueves 5 de marzo con la primera práctica libre a las 22.30 (hora argentina). El viernes 6 seguirá con la segunda práctica a las 2.00 y, más tarde, la tercera práctica a las 22.30.
La clasificación será el sábado 7 a las 2.00 y la carrera se correrá el domingo 8 a la 1.00. Melbourne abre el año y, con esa diferencia horaria, el debut de 2026 también se juega de noche para este lado del mundo.