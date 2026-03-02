Fórmula 1

F1 2026: calendario completo de los 24 Grandes Premios, pilotos y todo lo que tenés que saber de la nueva temporada

La temporada más esperada de los últimos años arranca el 6 de marzo en Melbourne. Con 24 carreras, 22 pilotos, la incorporación de Cadillac y Audi como nuevos equipos, y un reglamento técnico completamente renovado, la Fórmula 1 entra en una nueva era. El argentino Franco Colapinto competirá con Alpine. Fechas, circuitos, sprints y la grilla completa.