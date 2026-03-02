F1 2026: calendario completo de los 24 Grandes Premios, pilotos y todo lo que tenés que saber de la nueva temporada
La temporada más esperada de los últimos años arranca el 6 de marzo en Melbourne. Con 24 carreras, 22 pilotos, la incorporación de Cadillac y Audi como nuevos equipos, y un reglamento técnico completamente renovado, la Fórmula 1 entra en una nueva era. El argentino Franco Colapinto competirá con Alpine. Fechas, circuitos, sprints y la grilla completa.
Una de las prácticas de partida detenida durante los tests en Bahrein. REUTERS/Hamad I Mohammed
La Fórmula 1 enciende motores. Este viernes 6 de marzo comienza en el circuito de Albert Park, en Melbourne, la temporada 2026 del Campeonato del Mundo, la más esperada en muchos años. No solo porque Lando Norris defenderá el título que conquistó en la dramática final de la temporada pasada, sino porque el deporte de mayor velocidad del planeta afronta el cambio reglamentario más profundo de su historia reciente.
Nuevos motores híbridos con mayor proporción de energía eléctrica, autos más livianos y aerodinámicamente rediseñados, la eliminación del DRS reemplazado por el llamado "Overtake Mode" —que permite liberar más potencia en zonas específicas de la pista— y la llegada de dos nuevas escuderías convierten al 2026 en el inicio de una era completamente nueva. Franco Colapinto estará en la grilla representando a Argentina con el número 43 de Alpine.
El argentino Franco Colapinto participará desde el inicio de la temporada corriendo para el equipo francés Alpine. REUTERS/Hamad I Mohammed
Grilla renovada
Por primera vez en muchos años, la Fórmula 1 cuenta con once equipos en la grilla. La gran novedad es la llegada de Cadillac —el primer equipo estadounidense desde Haas— y la transformación de Sauber en Audi, que marca el debut de la marca alemana como constructor propio en el campeonato.
Pilotos F1 2026 | El Litoral
FORMULA 1
Pilotos de la Temporada 2026
22 pilotos · 11 equipos · Nueva grilla con Cadillac y Audi
22Pilotos
11Equipos
2Nuevos equipos
Equipo:
El calendario completo para 2026
El calendario 2026 mantiene sus 24 fechas y se extiende desde el 6 de marzo en Australia hasta el 6 de diciembre en Abu Dhabi. Una de las principales novedades geográficas es la incorporación de Madrid como nueva sede del Gran Premio de España en septiembre, mientras que Imola queda fuera del calendario. Los Grandes Premios de China, Miami, Canadá, Países Bajos y Singapur serán fines de semana sprint, con una carrera corta adicional el sábado.
El continente americano sigue siendo uno de los grandes mercados para la categoría. Estados Unidos alberga tres fechas (Miami, Austin y Las Vegas), México y Brasil completan el recorrido latinoamericano.
El 2026 promete ser una de las temporadas más imprevisibles de la historia reciente. El cambio reglamentario suele revolver la jerarquía de los equipos, y hay quienes apuntan a que el título podría acabar en manos de alguien inesperado.
Calendario F1 2026 | El Litoral
FORMULA 1TEMPORADA 2026
Calendario completo de Grandes Premios
24 carreras · 6 sprints · Nueva era técnica · Lando Norris defensor del título