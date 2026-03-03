Colapinto palpita Australia y enciende la ilusión en Alpine: “Tengo muchas ganas”
El piloto argentino habló antes del GP de Australia, primera fecha de la F1 2026. Destacó su primera pretemporada completa con Alpine, los datos reunidos en Barcelona y Baréin y la expectativa de arrancar fuerte en Melbourne.
Franco Colapinto correrá el GP de Australia, primera fecha de la F1 2026.
Franco Colapinto ya está en “modo carrera”. En la previa del Gran Premio deAustralia, el argentino expresó entusiasmo por el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y por el trabajo realizado con Alpine durante la pretemporada, clave para llegar con otra base respecto de 2025.
“El objetivo es tener una temporada competitiva”, remarcó, con una frase que resume el pulso interno del equipo. Colapinto siente que, por primera vez, llega al arranque del calendario con herramientas reales para medir dónde está parado desde el primer viernes.
Una pretemporada completa y más horas de trabajo fino
“Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar el nuevo calendario”, dijo el piloto. Y subrayó un dato que para un debutante “tardío” en el año anterior pesa el doble: esta vez sí pudo prepararse con pruebas de pretemporada y llegar al primer GP.
El piloto destacó los tests de pretemporada en Barcelona y Baréin con Alpine. Foto: Reuters
Colapinto explicó que el rodaje le sirvió para entender la “nueva generación” de autos. Señaló que las jornadas en Barcelona y Baréin fueron positivas y que el equipo acumuló datos valiosos que se procesaron en Enstone, con varios días intensos de simulador.
La expectativa en Alpine está atada a ese salto: un auto más competitivo y un piloto que ya no llega “a ciegas” al inicio del año. La primera foto real aparecerá con los tiempos de las prácticas libres, cuando cada equipo muestre su ritmo sin maquillaje.
La carrera en Melbourne se disputará el domingo, a la 1.00 de Argentina. Foto: Reuters
Melbourne, un circuito rápido y con buenos recuerdos
Australia no le es ajena. Colapinto recordó que corrió en el trazado en F2 y F3 y lo definió como “muy rápido”, con la promesa de un desafío especial en este arranque de 2026, donde muchos buscarán adaptarse antes que arriesgar.
El plan, explicó, será trabajar fuerte el viernes para dejar el auto en una ventana sólida rumbo a la clasificación y la carrera. “Estoy emocionado por forzar el coche y ver dónde estamos”, dijo, con el foco puesto en entender el rendimiento real del Alpine en la zona media.
Para los fanáticos argentinos, el inicio trae un detalle inevitable: horarios nocturnos y de madrugada. La actividad arranca con la primera práctica del jueves a las 22.30 (hora argentina) y continúa el viernes a las 2.00 con la segunda tanda.
La tercera práctica será el viernes a las 22.30, la clasificación se correrá el sábado a las 2.00 y la carrera, el domingo a la 1.00. Un fin de semana largo de pantalla encendida, con la expectativa de ver a Colapinto empezar el año de pie.