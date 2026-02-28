F1: Pirelli cancela un test clave de neumáticos en Bahréin por razones de seguridad
La empresa debió suspender dos jornadas de pruebas de neumáticos para pista mojada que iban a realizarse en el Circuito Internacional de Bahréin junto a Mercedes y McLaren. La decisión se tomó por razones de seguridad ante la escalada militar en Medio Oriente.
La tensión regional alcanza al automovilismo. Foto: Archivo
La creciente escalada militar en Medio Oriente comenzó a tener impacto directo en el calendario técnico de la Fórmula 1. Pirelli, proveedor único de neumáticos de la categoría, anunció la cancelación de los ensayos programados para este fin de semana en el Circuito Internacional de Bahréin debido a la evolución del conflicto en la región.
La tensión regional alcanza al automovilismo. Foto: Archivo
Las pruebas estaban previstas en el trazado de Sakhir, escenario que días atrás albergó los test oficiales de pretemporada. En esta ocasión, el objetivo era avanzar en el desarrollo de los compuestos para pista mojada de cara al reglamento técnico 2026.
Pruebas técnicas con Mercedes y McLaren
El plan contemplaba dos jornadas de trabajo con la pista artificialmente inundada para evaluar el rendimiento de los neumáticos Intermedios y Full Wet. Para ello, debían participar Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y McLaren, utilizando monoplazas de la temporada pasada adaptados a las especificaciones previstas para 2026.
Sin embargo, la actividad fue suspendida antes de su inicio.
El plan contemplaba dos jornadas de trabajo con la pista artificialmente inundada para evaluar el rendimiento de los neumáticos Intermedios y Full Wet.
En un comunicado difundido también a medios especializados, Pirelli confirmó la decisión. “Las dos jornadas de test de desarrollo para los compuestos de lluvia previstas para hoy y mañana en el circuito de Bahréin han sido canceladas por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional”.
La cancelación supone un contratiempo en el cronograma técnico de la casa italiana, que busca optimizar el rendimiento de los neumáticos bajo las nuevas exigencias aerodinámicas y de carga previstas en el próximo ciclo reglamentario.
Personal a resguardo y calendario en alerta
Más allá del aspecto deportivo, la prioridad inmediata pasó a ser la seguridad del personal desplazado. La compañía informó que todos los integrantes de su staff presentes en Manama se encuentran a salvo en sus hoteles y que ya se trabaja en la organización del regreso a Italia e Inglaterra lo antes posible.
“Todo el personal de Pirelli actualmente presente en Manama se encuentra a salvo en los hoteles. La empresa está trabajando para garantizar su seguridad y organizar el regreso a Italia y a Inglaterra lo antes posible”, señaló el comunicado.
Mientras tanto, la Fórmula 1 se prepara para iniciar su temporada 2026 el próximo fin de semana en Australia. Posteriormente, la categoría tiene previsto regresar a Medio Oriente para disputar el Gran Premio de Bahréin del 10 al 12 de abril y, una semana más tarde, el de Arabia Saudita.
La situación geopolítica abre interrogantes sobre el desarrollo normal de esas competencias, en un contexto donde la seguridad se impone como variable central también para el deporte motor internacional.