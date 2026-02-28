Escalada en Medio Oriente

F1: Pirelli cancela un test clave de neumáticos en Bahréin por razones de seguridad

La empresa debió suspender dos jornadas de pruebas de neumáticos para pista mojada que iban a realizarse en el Circuito Internacional de Bahréin junto a Mercedes y McLaren. La decisión se tomó por razones de seguridad ante la escalada militar en Medio Oriente.