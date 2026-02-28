De Estados Unidos a la "Perla del Oeste"

A 55 años de las 300 Indy: la epopeya que puso a Rafaela en el mapa grande del automovilismo mundial

A 55 años de aquella hazaña organizativa y deportiva, Rafaela recuerda el 28 de febrero de 1971, cuando recibió a las estrellas del United States Auto Club en las históricas 300 Millas Indy. Con más de 35.000 espectadores y autos que superaban los 300 km/h, la victoria de Al Unser y la destacada actuación de Carlos Pairetti marcaron una jornada que colocó al autódromo “Ciudad de Rafaela” en la escena grande del automovilismo internacional.