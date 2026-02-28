Colapinto, rumbo a Australia: "Empieza lo bueno"

A menos de una semana del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto viajó a Melbourne para disputar el Gran Premio de Australia con Alpine. El piloto argentino compartió en redes su expectativa por el arranque del campeonato, mientras su figura cobra relevancia en la nueva temporada de Drive to Survive, donde también se revelan tensiones internas en el equipo.
La Fórmula 1 levantará el telón de la temporada 2026 entre el 6 y el 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Allí, Franco Colapinto afrontará el inicio de su primera campaña completa en la categoría como piloto titular de Alpine, nuevamente con Pierre Gasly como compañero de equipo.
En la antesala del viaje, el joven argentino compartió un mensaje en sus redes sociales que reflejó su entusiasmo por el desafío que se avecina.
“Última semana de trabajo antes de que empiece LO BUENO. Feliz finde, yo me voy a Australia”, escribió junto a imágenes de sus días de preparación física y descanso previo al regreso al monoplaza.
“Empieza lo bueno”: la cuenta regresiva hacia Albert Park
El arranque en Australia tendrá un valor simbólico especial: no solo marca el comienzo de una nueva era reglamentaria en la F1, sino también el primer año en el que Colapinto inicia el calendario como piloto confirmado desde la primera fecha, con la presión y la responsabilidad que eso implica.
Alpine, continuidad y presión competitiva
Colapinto desembarca en 2026 con mayor experiencia y un rol consolidado dentro de Alpine. Tras su debut en la temporada anterior, el argentino buscará dar un salto cualitativo en rendimiento y regularidad, en un contexto técnico desafiante por la introducción de las nuevas unidades de potencia.
La escudería francesa apuesta a mejorar su competitividad y consolidarse en la zona media-alta del campeonato. Compartir equipo con Gasly implica una referencia interna clara, pero también una vara exigente para medir el progreso del piloto argentino.
Australia, con su trazado semi callejero y márgenes de error mínimos, suele ser un escenario impredecible. Para Colapinto, el objetivo será comenzar sumando experiencia y puntos, evitando errores en un circuito que históricamente castiga cualquier distracción.
Protagonista en Drive to Survive y un cruce con Briatore
En paralelo al inicio del campeonato, la figura de Colapinto gana exposición internacional. Este viernes se estrenó en Netflix la octava temporada de Drive to Survive, la serie documental que sigue los entretelones de la Fórmula 1, y el argentino ocupa un lugar destacado.
El segundo episodio se centra en el proceso interno que atravesó Alpine tras el accidente de Jack Doohan en Australia y la posterior decisión de designar a Colapinto como piloto titular. Sin embargo, la narrativa no elude momentos de tensión.
Durante el Gran Premio de Imola, escenario de su debut con la escudería francesa, tanto Colapinto como Gasly fueron convocados por el asesor ejecutivo Flavio Briatore para evaluar el rendimiento del equipo.
En una de las conversaciones, el argentino sugirió probar modificaciones en su monoplaza. La respuesta del dirigente italiano fue contundente: dejó en claro que las decisiones técnicas finales no estaban en discusión y que el foco debía estar en la ejecución en pista.
El intercambio, mostrado sin filtros en la serie, expone la exigencia interna dentro de Alpine y el carácter directo de Briatore, pero también retrata el proceso de adaptación de un piloto joven que intenta afirmarse en un entorno altamente competitivo.
Con el estreno mundial de la serie y la temporada a punto de comenzar, Colapinto llega a Australia con mayor visibilidad que nunca. Ahora, el desafío será trasladar esa expectativa mediática a resultados concretos en la pista, donde —como él mismo anticipó— finalmente “empieza lo bueno”.