El foco puesto en su año completo con Alpine

Colapinto, rumbo a Australia: "Empieza lo bueno"

A menos de una semana del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto viajó a Melbourne para disputar el Gran Premio de Australia con Alpine. El piloto argentino compartió en redes su expectativa por el arranque del campeonato, mientras su figura cobra relevancia en la nueva temporada de Drive to Survive, donde también se revelan tensiones internas en el equipo.