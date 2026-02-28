Fórmula 1

Motores: acuerdo entre la FIA y los fabricantes para cambiar las pruebas de compresión

La FIA y los cinco fabricantes de unidades de potencia acordaron modificar el método de control de la relación de compresión en los motores V6 híbridos de 2026. Desde el 1 de junio se medirá en frío y en caliente, y a partir de 2027 solo en condiciones de funcionamiento a 130°C.