Briatore, sin filtro en Netflix: “Entre Colapinto y Gasly, Pierre fue mejor”

La Fórmula 1 volvió a meterse en las casas con el estreno de una nueva temporada de Drive to Survive y Franco Colapinto quedó en el centro de uno de los capítulos más comentados.
La nueva temporada de Drive to Survive mostró un cruce en Alpine: Flavio Briatore comparó a Franco Colapinto con Pierre Gasly y dijo que el francés “fue mejor”. El argentino fue tendencia en redes.
El piloto argentino fue tendencia en redes sociales por una escena con Flavio Briatore, referente del equipo Alpine, donde el italiano lanzó una comparación directa: “Entre los dos, Pierre fue mejor”.
La charla se enmarca en el repaso de la temporada pasada, con foco en el accidente de Colapinto en Imola. En el relato, el argentino asume el error y remarca que fue responsabilidad propia.
En esa línea, la serie expone el mensaje interno que recibían los pilotos del segundo asiento: evitar golpes y daños en el auto. Una exigencia que, según se muestra, también había estado sobre la mesa en la etapa previa con Jack Doohan.
Briatore, en ese intercambio, marca que si los errores terminan en roturas, el costo deportivo y operativo también cae sobre el piloto. Y refuerza la idea de que, en la comparación con Gasly, el francés estaba rindiendo mejor.
No todo fue tensión. En el mismo capítulo aparecen elogios a Colapinto por su rendimiento previo, con menciones a su impacto desde que tuvo su oportunidad en pista y a la expectativa que generó.
Gasly, incluso, le reconoce nivel al señalar que “era mucho mejor de lo que esperaba”. Y Briatore admite que “todo el mundo pedía a Franco”, aunque en ese momento el equipo todavía tenía otras decisiones tomadas.
Como suele pasar con la serie, también queda flotando un dato que varios pilotos repitieron en otras temporadas: Drive to Survive busca el detrás de escena, pero muchas veces empuja el dramatismo con recortes, énfasis y escenas armadas para cámara.
En la agenda deportiva, Colapinto apunta a su regreso a pista con un fin de semana que ya se mira como una prueba de fuego: su primera carrera largando desde el inicio de temporada.
La cita será el domingo 8 de marzo, en el Gran Premio de Australia, en un inicio de año que lo encuentra con la lupa encima y con Alpine en modo exigencia puertas adentro.