"Es demasiado pronto para saber dónde estamos", advirtió Colapinto tras la pretemporada
El piloto argentino de Alpine F1 Team, Franco Colapinto, llamó a la cautela tras los ensayos de pretemporada en Bahréin y aseguró que, aunque los cuatro equipos líderes mantienen ventaja, la lucha en la zona media de la Fórmula 1 2026 será cerrada. La adaptación a las nuevas unidades de potencia y la gestión de energía marcarán el inicio del campeonato.
Colapinto: “Hay cuatro equipos por delante y luego estamos todos muy juntos”.
La pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin dejó señales alentadoras para Alpine, que apostó fuerte desde 2025 al cambio reglamentario de 2026. Tras un año de transición con resultados discretos, la escudería de Enstone comenzó a recoger los primeros indicios de evolución.
Sin embargo, Colapinto evitó cualquier euforia. El argentino fue claro al marcar el escenario competitivo:
"La adaptación será una de las claves en esta primera parte de la temporada". Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
“Creo que hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto, donde estamos todos muy apretados entre nosotros. Tendremos que esperar a la primera carrera para ver dónde estamos realmente”.
En esa primera línea ubica a Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing y McLaren, que, según lo visto en los test, conservarían una ventaja estructural. Detrás, en cambio, se anticipa una batalla intensa por los últimos puntos y por capitalizar cualquier oportunidad estratégica.
La energía, el nuevo factor determinante
El gran cambio técnico de 2026 pasa por las unidades de potencia, con un reparto cercano al 50% entre motor térmico y energía eléctrica. En ese contexto, la gestión energética se convierte en el eje del rendimiento.
“La adaptación será una de las claves en esta primera parte de la temporada. Cambiar de circuito en circuito lo modifica todo: la forma de manejar, el despliegue de la energía. Necesitaremos aprender mucho en el simulador antes de cada carrera”, explicó Colapinto.
"La adaptación será una de las claves en esta primera parte de la temporada". Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
El argentino reconoció que el comportamiento del monoplaza es distinto al de 2025, aunque valoró la curva de progreso: “De un día para otro las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido. En unas pocas carreras nos sentiremos incluso mejor”.
Kilometraje y aprendizaje: la ventaja de una pretemporada completa
A diferencia de 2024 —cuando debutó avanzada la temporada—, esta vez Colapinto pudo completar una pretemporada íntegra, un factor que considera determinante para iniciar el campeonato en mejores condiciones.
“Llegar a la primera carrera con todo este kilometraje es muy útil. Es como haber disputado ocho carreras en términos de experiencia”, afirmó. Y agregó: “Eso fue lo que me faltó el año pasado. Es un gran paso”.
Con un Alpine en reconstrucción y un reglamento que redefine prioridades técnicas, el argentino se prepara para una temporada que, según anticipa, tendrá un orden claro en la cima pero una disputa feroz en el pelotón intermedio. La primera carrera terminará de revelar el verdadero mapa competitivo.