Fórmula 1

"Es demasiado pronto para saber dónde estamos", advirtió Colapinto tras la pretemporada

El piloto argentino de Alpine F1 Team, Franco Colapinto, llamó a la cautela tras los ensayos de pretemporada en Bahréin y aseguró que, aunque los cuatro equipos líderes mantienen ventaja, la lucha en la zona media de la Fórmula 1 2026 será cerrada. La adaptación a las nuevas unidades de potencia y la gestión de energía marcarán el inicio del campeonato.