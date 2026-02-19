Culminó en el 6to. lugar

Colapinto, el destacado de la zona media en Bahréin mientras Mercedes marca el ritmo

En el penúltimo día de ensayos de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto firmó una actuación sólida y competitiva al finalizar sexto con Alpine en el Circuito Internacional de Bahréin. El argentino fue el mejor piloto fuera de las escuderías dominantes, en una jornada que volvió a tener a Mercedes al frente con Andrea Kimi Antonelli.