Colapinto, el destacado de la zona media en Bahréin mientras Mercedes marca el ritmo

En el penúltimo día de ensayos de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto firmó una actuación sólida y competitiva al finalizar sexto con Alpine en el Circuito Internacional de Bahréin. El argentino fue el mejor piloto fuera de las escuderías dominantes, en una jornada que volvió a tener a Mercedes al frente con Andrea Kimi Antonelli.
La pretemporada 2026 continúa mostrando a Mercedes-AMG Petronas Formula One Team como el equipo a batir.
En el Fórmula 1 Testing de Bahréin, la escudería de Brackley volvió a liderar la tabla de tiempos, esta vez con Andrea Kimi Antonelli, quien estableció un registro de 1m32s803 en la última hora de la sesión vespertina.
El joven italiano mejoró la referencia que por la mañana había marcado Lando Norris y selló el mejor tiempo absoluto de lo que va de la pretemporada en el trazado asiático. Además, Mercedes volvió a destacarse en el apartado de fiabilidad y ritmo de trabajo: completó 156 vueltas entre sus dos pilotos, el mayor kilometraje del día.
Antonelli superó por apenas 58 milésimas a Oscar Piastri (McLaren), mientras que Max Verstappen, al volante del Red Bull RB22, fue tercero a 0s359. Lewis Hamilton, pese a un inconveniente matutino con el Ferrari SF-26, logró recomponerse por la tarde y terminó cuarto. Norris cerró el top cinco con el tiempo conseguido en la sesión inicial.
La nota saliente para el público argentino fue, una vez más, el rendimiento de Colapinto con el Alpine A526. El bonaerense completó 120 vueltas sin contratiempos mecánicos y cerró el día en el sexto lugar, como el mejor piloto fuera del grupo de equipos considerados “grandes”.
Su mejor registro fue de 1m33s818, marcado en los últimos 20 minutos con neumáticos C5 —los más blandos de la gama Pirelli—. La diferencia respecto a la punta fue de apenas un segundo, el margen más estrecho que un equipo de la zona media logró recortar frente a los líderes en lo que va de los ensayos.
Más allá del compuesto utilizado, el dato relevante fue la consistencia del Alpine en tandas largas y la confiabilidad general del monoplaza, aspectos clave de cara al inicio del campeonato. Colapinto no solo mostró velocidad, sino también capacidad de gestión y adaptación en un programa de pruebas exigente.
Detrás del argentino se ubicó Nico Hülkenberg con Audi, seguido por George Russell, Esteban Ocon (Haas) y Liam Lawson (Racing Bulls), completando los diez primeros.
En tanto, Sergio Pérez tuvo su turno en la sesión vespertina con Cadillac y finalizó 14°, con un mejor tiempo de 1m35s369 y 50 vueltas acumuladas. Más atrás quedó Fernando Alonso, cuya jornada terminó anticipadamente por un inconveniente mecánico en el Aston Martin.
Con Mercedes firme al frente y Colapinto consolidado como referencia de la zona media, la pretemporada en Bahréin empieza a perfilar tendencias claras. A pocos días del arranque oficial, el argentino se posiciona como una de las sorpresas más prometedoras del nuevo calendario.