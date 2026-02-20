Fórmula 1

Último día de test en Bahréin: Leclerc marcó el ritmo y Gasly dejó señales de fiabilidad en Alpine

Charles Leclerc fue el más rápido en la sesión matutina del último día de pretemporada en Bahréin. En Alpine, Pierre Gasly completó un trabajo sólido y el equipo mira a la tanda nocturna.