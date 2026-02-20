#HOY:

Último día de test en Bahréin: Leclerc marcó el ritmo y Gasly dejó señales de fiabilidad en Alpine

Charles Leclerc fue el más rápido en la sesión matutina del último día de pretemporada en Bahréin. En Alpine, Pierre Gasly completó un trabajo sólido y el equipo mira a la tanda nocturna.

Charles Leclerc fue el más rápido de la sesión matutina en el último día de test en Bahréin. Foto: ReutersCharles Leclerc fue el más rápido de la sesión matutina en el último día de test en Bahréin. Foto: Reuters
El último día de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin arrancó con una referencia fuerte: Charles Leclerc (Ferrari) dominó la sesión matutina y dejó su nombre arriba en una práctica de alto kilometraje.

El monegasco completó 80 vueltas en el Circuito Internacional de Bahréin y clavó el mejor registro del turno con 1:33,689, una señal de consistencia en un momento en el que cada equipo ajusta detalles finos.

Formula One F1 - Pre Season Testing - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - February 20, 2026 Alpine's Pierre Gasly during the pre season testing REUTERS/Hamad I MohammedPierre Gasly completó 57 vueltas y terminó sexto con Alpine en la mañana del viernes. Foto: Reuters

Ferrari marca el pulso y se aprieta la tabla

Detrás de Leclerc se ubicó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a 227 milésimas. También quedaron cerca Oscar Piastri (McLaren) y los franceses Esteban Ocon (Haas) e Isack Hadjar (Red Bull), todos a menos de un segundo.

En la “zona media” del clasificador, Alpine tuvo una mañana que suma: Pierre Gasly terminó sexto, a 1s157, y completó 57 giros sin mayores inconvenientes, un dato que el equipo valora por la fiabilidad del A526.

Formula One F1 - Pre Season Testing - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - February 20, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli and Audi's Nico Hulkenberg during the pre season testing REUTERS/Hamad I MohammedAndrea Kimi Antonelli (Mercedes), estuvo a 227 milésimas de Leclerc. Foto: Reuters

Alpine suma datos mientras espera el cierre del día

La mirada argentina se posa inevitablemente en el box de Enstone: con Franco Colapinto dentro del proyecto 2026, cada tanda limpia de problemas es oro para consolidar una base técnica antes del arranque oficial.

El contraste de la mañana lo dio Aston Martin: Lance Stroll no logró registrar tiempos por inconvenientes que vuelven a encender alertas puertas adentro, justo cuando el margen para probar se achica al mínimo.

La actividad continúa con la sesión nocturna, programada de 9 a 13 (hora de Argentina), que bajará el telón de la pretemporada y dejará la última foto antes de que empiece lo serio.

