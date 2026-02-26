Hasta 2028

ESPN asegura la transmisión de la F1 en Argentina por varias temporadas más

La Fórmula 1 y ESPN anunciaron la extensión de su acuerdo de transmisión para Latinoamérica. El nuevo contrato asegura la cobertura integral de los Grandes Premios en 18 países de habla hispana —con excepción de México y Brasil— y consolida a Disney+ como plataforma clave para seguir la categoría en vivo y bajo demanda.