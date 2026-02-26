ESPN asegura la transmisión de la F1 en Argentina por varias temporadas más

La renovación garantiza la transmisión completa de cada fin de semana de Gran Premio, incluyendo prácticas, clasificación y carrera, además de las categorías soporte: FIA Formula 2 Championship, FIA Formula 3 Championship y F1 Academy.
La Fórmula 1 y ESPN anunciaron la extensión de su acuerdo de transmisión para Latinoamérica. El nuevo contrato asegura la cobertura integral de los Grandes Premios en 18 países de habla hispana —con excepción de México y Brasil— y consolida a Disney+ como plataforma clave para seguir la categoría en vivo y bajo demanda.
La renovación garantiza la transmisión completa de cada fin de semana de Gran Premio, incluyendo prácticas, clasificación y carrera, además de las categorías soporte: FIA Formula 2 Championship, FIA Formula 3 Championship y F1 Academy.
Desde la organización destacaron que el crecimiento en la región superó las expectativas globales. Latinoamérica y el Caribe ya reúnen 150 millones de aficionados, un 5% más que en 2024.
El dato no solo refleja expansión cuantitativa, sino también diversidad: el 45% de la base de fanáticos está compuesta por mujeres y el 43% tiene menos de 35 años, lo que confirma un recambio generacional sólido.
Ian Holmes, Director de Derechos de Medios de la F1, remarcó que ESPN “ha sido un socio de confianza durante años” y valoró el crecimiento sostenido del mercado latinoamericano como uno de los más dinámicos del campeonato.
Dentro del mapa regional, Argentina aparece como uno de los mercados más impactantes. El efecto generado por la llegada de Franco Colapinto a la parrilla con Alpine F1 Team el año pasado disparó el interés local por la categoría.
Según los datos difundidos, el país alcanza los 17,2 millones de seguidores, posicionando a la Fórmula 1 como la liga deportiva global más popular en territorio argentino, por encima de competencias como la National Football League y la National Basketball Association en términos de audiencia y seguimiento.
Michael Walters, Vicepresidente de Programación de ESPN, subrayó que la renovación reafirma el compromiso de la cadena de llevar “el más alto nivel del automovilismo internacional” a las audiencias de Sudamérica y Centroamérica, en un contexto donde la F1 atraviesa uno de los momentos de mayor expansión mediática de su historia.
Con este nuevo acuerdo, la TV de la Fórmula 1 en Argentina mantiene continuidad y estabilidad en su pantalla, en un escenario donde la categoría no deja de ganar terreno en rating, impacto digital y volumen de aficionados.