Del sueño copero a la frustración

Argentinos Juniors quedó eliminado: cayó por penales ante Barcelona de Ecuador en la Libertadores

En una noche cargada de tensión en el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors perdió 5-4 en la definición por penales ante Barcelona Sporting Club y quedó eliminado en la fase previa 2 de la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano se impuso tras ganar 1-0 en los 90 minutos e igualar 1-1 en el global.