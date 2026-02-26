Argentinos Juniors quedó eliminado: cayó por penales ante Barcelona de Ecuador en la Libertadores

Argentinos Juniors no logró sostener la ventaja obtenida en la ida y terminó pagando caro una noche de falta de eficacia. El único gol del encuentro fue obra del volante Jhonny Quiñonez, a los 20 minutos del segundo tiempo, con un potente remate desde el borde del área que se clavó junto al palo izquierdo, imposible para el arquero Brayan Cortés.
Hasta ese momento, el desarrollo había sido equilibrado. La visita avisó primero con una acción individual de Darío Benedetto, cuyo remate fue controlado sin dificultades por Cortés. El “Bicho” respondió sobre el cierre de la primera mitad con un disparo lejano de Leandro Lozano y un cabezazo desviado de Diego Porcel tras un tiro libre de Hernán López Muñoz.
En el complemento, el equipo de La Paternal mostró mayor determinación ofensiva. López Muñoz exigió a José Contreras con un remate cruzado y Porcel volvió a probar desde media distancia. Sin embargo, cuando mejor parecía asentarse el local, llegó el golpe ecuatoriano que forzó la definición.
Contreras, figura en los momentos decisivos
Tras el 1-1 global, la serie se resolvió desde los doce pasos. Allí emergió la figura del arquero venezolano José Contreras, decisivo tanto en el desarrollo como en la tanda.
Para Barcelona convirtieron Jhonny Quiñonez, Javier Báez, Héctor Villalba, Miguel Parrales y Milton Céliz, mostrando una eficacia perfecta. En cambio, Argentinos falló en momentos clave: el remate de Iván Morales fue contenido por Contreras, mientras que Román Riquelme y Erik Godoy desviaron sus ejecuciones.
Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Leandro Lozano y Lautaro Giaccone anotaron para el conjunto argentino, pero no alcanzó. La diferencia estuvo en la precisión y la templanza.
Un final que deja interrogantes
El equipo dirigido por Pablo Guede (si corresponde según contexto actual) mostró pasajes de buen fútbol, pero careció de contundencia en los metros finales. La eliminación en una instancia tan temprana representa un golpe deportivo y económico, en un certamen que siempre es prioridad para el club.
Por su parte, Barcelona avanzó a la fase previa 3, donde enfrentará a Botafogo de Futebol e Regatas en busca de un lugar en la fase de grupos.
Para Argentinos, ahora el desafío será reponerse anímicamente y reorientar sus objetivos en el ámbito local, con la obligación de transformar la frustración copera en impulso competitivo.