Torneo Apertura

Barracas Central se lo dio vuelta a Tigre y se metió en zona de Play-off

Barracas volvió a sumar de a tres y recuperó confianza, mientras Tigre, que venía de resonantes triunfos ante Racing y River, dejó pasar la oportunidad de alcanzar la cima de su zona. Fue 2-1 con goles de Fernando Tobio y Facundo Bruera.