Barracas Central se lo dio vuelta a Tigre y se metió en zona de Play-off

Barracas volvió a sumar de a tres y recuperó confianza, mientras Tigre, que venía de resonantes triunfos ante Racing y River, dejó pasar la oportunidad de alcanzar la cima de su zona. Fue 2-1 con goles de Fernando Tobio y Facundo Bruera.
Los goles del “Guapo” los marcaron Fernando Tobio y Facundo Bruera, mientras que Ignacio Russo había adelantado al “Matador” en el primer tiempo.
El conjunto de Diego Dabove había golpeado primero con una acción de alto nivel técnico. Jabes Saralegui recibió cerca de la mitad de cancha, dejó en el camino a Dardo Miloc y filtró un pase preciso para Ignacio Russo, quien definió con potencia para vencer a Marcelo Miño y adelantar al Matador.
Sin embargo, el desarrollo cambió rápidamente en el inicio del complemento. A los cinco minutos, Iván Tapia ejecutó un tiro libre al área, Tomás Sultani falló en la salida tras chocar con un compañero y Fernando Tobio capturó el rebote para establecer el empate.
El golpe anímico fue inmediato. Tras el saque del medio, Barracas recuperó alto, Tomás Porra interceptó el despeje y Jhonatan Candia inició la jugada que terminó con un centro preciso para que Facundo Bruera conectara de cabeza y marcara el 2 a 1 definitivo.
Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Fabrizio Llobet.
Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Facundo Bruera y Jhonatan Candia. DT: Ruben Darío Insua.
Tigre: Tomás Sultani; Martin Garay, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Gonzalo Piñeiro, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Goles en el primer tiempo: 22m Ignacio Russo (T).
Goles en el segundo tiempo: 6m Fernando Tobio (BC); 9m Facundo Bruera (BC).
Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Gonzalo Maroni por Barrios (BC); 22m Tiago Serrano por Saralegui (T); 27m Gonzalo Morales por Candia (BC); Damián Martínez por Tapia (BC); 28m Alfio Oviedo por S. López (T); Sebastián Medina por Piñeiro (T); 34m Gonzalo Martínez por Romero (T); Nahuel Banegas por Álvarez (T); Yonatthan Rak por Porra (BC).
