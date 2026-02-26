#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Torneo Apertura

Barracas Central se lo dio vuelta a Tigre y se metió en zona de Play-off

Barracas volvió a sumar de a tres y recuperó confianza, mientras Tigre, que venía de resonantes triunfos ante Racing y River, dejó pasar la oportunidad de alcanzar la cima de su zona. Fue 2-1 con goles de Fernando Tobio y Facundo Bruera.

Barracas Central vs Tigre. Foto: @barracascentralBarracas Central vs Tigre. Foto: @barracascentral
Seguinos en
Por: 

Barracas Central superó a Tigre 2-1 por el partido correspondiente a la fecha siete del Torneo Apertura.

Los goles del “Guapo” los marcaron Fernando Tobio y Facundo Bruera, mientras que Ignacio Russo había adelantado al “Matador” en el primer tiempo.

Barracas Central vs Tigre. Foto: @barracascentralBarracas Central vs Tigre. Foto: @barracascentral

El conjunto de Diego Dabove había golpeado primero con una acción de alto nivel técnico. Jabes Saralegui recibió cerca de la mitad de cancha, dejó en el camino a Dardo Miloc y filtró un pase preciso para Ignacio Russo, quien definió con potencia para vencer a Marcelo Miño y adelantar al Matador.

Segundo tiempo

Sin embargo, el desarrollo cambió rápidamente en el inicio del complemento. A los cinco minutos, Iván Tapia ejecutó un tiro libre al área, Tomás Sultani falló en la salida tras chocar con un compañero y Fernando Tobio capturó el rebote para establecer el empate.

El golpe anímico fue inmediato. Tras el saque del medio, Barracas recuperó alto, Tomás Porra interceptó el despeje y Jhonatan Candia inició la jugada que terminó con un centro preciso para que Facundo Bruera conectara de cabeza y marcara el 2 a 1 definitivo.

Barracas Central vs Tigre. Foto: @barracascentralBarracas Central vs Tigre. Foto: @barracascentral

Barracas volvió a sumar de a tres y recuperó confianza, mientras Tigre, que venía de resonantes triunfos ante Racing y River, dejó pasar la oportunidad de alcanzar la cima de su zona.

Síntesis

Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Fabrizio Llobet.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Facundo Bruera y Jhonatan Candia. DT: Ruben Darío Insua.

Tigre: Tomás Sultani; Martin Garay, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Gonzalo Piñeiro, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Goles en el primer tiempo: 22m Ignacio Russo (T).

Goles en el segundo tiempo: 6m Fernando Tobio (BC); 9m Facundo Bruera (BC).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Gonzalo Maroni por Barrios (BC); 22m Tiago Serrano por Saralegui (T); 27m Gonzalo Morales por Candia (BC); Damián Martínez por Tapia (BC); 28m Alfio Oviedo por S. López (T); Sebastián Medina por Piñeiro (T); 34m Gonzalo Martínez por Romero (T); Nahuel Banegas por Álvarez (T); Yonatthan Rak por Porra (BC).

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Barracas Central
Tigre
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Videos

Además tenés que leer:

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro