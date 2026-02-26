Torneo apertura: Rosario Central superó a Gimnasia y Esgrima La Plata

Rosario Central superó a Gimnasia y Esgrima La Plata por la séptima fecha del Torneo Apertura.
El Lobo desperdició sus oportunidades y quedó sin recompensa, mientras que el Canalla se llevó una victoria clave que lo deja bien posicionado y con confianza plena para afrontar el clásico del próximo domingo.
Los goles para el “Canalla” los marcaron Enzo Giménez y Gastón Ávila, mientras que Ignacio Fernández había adelantado al “Lobo” en el primer tiempo.
El Lobo comenzó mejor y golpeó temprano. A los 4 minutos, Marcelo Torres descargó en el área, Ignacio Fernández remató, Jeremías Ledesma dio rebote y el mediocampista tripero convirtió para abrir el marcador y volver a festejar con Gimnasia tras una década.
El equipo local dominó el inicio e incluso llegó al segundo tanto, aunque fue anulado por mano previa de Torres.
Central ofreció poco en la primera mitad y apenas inquietó con intentos lejanos de Julián Fernández e Ignacio Ovando.
Sin embargo, el desarrollo cambió en el complemento. Gimnasia volvió a merodear el segundo con un córner olímpico de Nicolás Barros Schelotto que Ledesma evitó, y de esa acción nació el contragolpe decisivo.
A los 7 minutos del segundo tiempo, Julián Fernández lanzó un cambio de frente preciso y Enzo Giménez definió para el 1-1. El ingreso de Jaminton Campaz le dio mayor profundidad al visitante y el colombiano avisó con un centro que terminó estrellándose en el travesaño.
A los 30 minutos llegó el golpe final: córner de Campaz al primer palo y anticipo perfecto de Gastón Ávila, que conectó de cabeza al ángulo para sellar el triunfo.
