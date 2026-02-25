Atlético Tucumán echó a Hugo Colace tras la derrota ante Belgrano y ya busca reemplazante

Atlético Tucumán decidió ponerle fin al ciclo de Hugo Colace como director técnico luego de la derrota de este martes ante Belgrano de Córdoba, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Hugo Colace fue despedido como entrenador de Atlético Tucumán tras la derrota 3-1 ante Belgrano. El “Decano” suma cuatro caídas en siete fechas y quedó con 5 puntos en la Zona B. De Felippe, Kily y Oldrá suenan.
La caída 3-1 en Córdoba fue el golpe final para un inicio de 2026 flojo, con un equipo que no logró estabilidad en resultados ni en funcionamiento y que acumuló cuatro derrotas en siete presentaciones.
El “Decano” atraviesa un Apertura irregular: suma apenas cinco puntos y quedó 12° en la Zona B, una posición que encendió alarmas internas y aceleró decisiones en un torneo corto y sin margen para estirarlas demasiado.
En los últimos cuatro partidos, el equipo acumuló tres derrotas. La sensación, puertas adentro, fue de desgaste progresivo: cada fecha que pasaba, la presión se volvía más pesada y el margen de reacción, más chico.
Tras la derrota ante Belgrano, Colace reconoció el peso del resultado. “El fútbol argentino es difícil porque dependés siempre de los resultados”, dijo, en una frase que sonó a despedida.
También se lamentó por errores puntuales: “Hubo falencias tácticas. Desde una jugada nuestra en el primer tiempo, la perdemos y después viene el contraataque, y el gol de tiro libre”, explicó. Y remarcó que, en ese tramo, “ya deja de ser táctico porque es una jugada de pelota parada”.
La dirigencia ya maneja alternativas para el banco. En la mira aparecen Omar De Felippe, Cristian “Kily” González y Daniel Oldrá, tres perfiles distintos para un equipo que necesita reacomodarse rápido.
De Felippe viene de un ciclo destacado en Central Córdoba de Santiago del Estero, con título en Copa Argentina 2024 y una participación competitiva en Libertadores. El “Kily” ya dirigió en Rosario Central y Unión, y su última experiencia fue en Platense. Oldrá, en tanto, dejó Instituto tras la segunda fecha de este Apertura.
Atlético Tucumán volverá a jugar el martes 3 de marzo, cuando reciba a Racing por la octava fecha. Será el primer partido de una nueva etapa, con el banco como principal incógnita.