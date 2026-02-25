Torneo Apertura

Atlético Tucumán echó a Hugo Colace tras la derrota ante Belgrano y ya busca reemplazante

Hugo Colace fue despedido como entrenador de Atlético Tucumán tras la derrota 3-1 ante Belgrano. El “Decano” suma cuatro caídas en siete fechas y quedó con 5 puntos en la Zona B. De Felippe, Kily y Oldrá suenan.