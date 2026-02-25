A los 50 años

Murió Claudio “Yerbatero” González, exdelantero de Rosario Central

Claudio “Yerbatero” González murió a los 50 años. Fue delantero de Rosario Central entre 2003 y 2004 con Miguel Ángel Russo, disputó torneo local y Libertadores, y tuvo pasos por Talleres, Independiente y Cobreloa.