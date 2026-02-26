Torneo Apertura 2026

Estudiantes derrotó a Newell’s y subió a la cima de la Zona A

El “Pincha” alcanzó los 15 puntos en el torneo local. Fue por 2 a 0 ante NOB. Los delanteros Tiago Palacios y Fabricio Pérez convirtieron los goles de la noche, a los seis y 36 minutos del complemento.