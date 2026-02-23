"Vamos por el camino correcto": Varrone y un salto de calidad antes del debut en Australia

La pretemporada de la FIA Formula 2 Championship dejó señales alentadoras para Nicolás Varrone.
Nicolás Varrone cerró la pretemporada de la Fórmula 2 con un balance alentador tras tres días de ensayos en Barcelona. El piloto argentino destacó el crecimiento respecto a Abu Dhabi, valoró la consistencia del equipo y aseguró que llegan al inicio del campeonato con bases firmes y expectativas renovadas.
El argentino completó tres jornadas intensas de ensayos en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde mostró consistencia, velocidad y, sobre todo, una evolución técnica que ilusiona de cara al inicio del calendario.
En la clasificación general combinada de los tests finalizó 11°, pero el número frío no refleja el verdadero impacto de su rendimiento: fue segundo en la primera jornada y sexto en una de las sesiones matutinas, picos que evidencian competitividad en tandas cortas y capacidad para sostener ritmo en simulaciones más extensas.
En diálogo con Carburando Radio, Varrone remarcó la mejora estructural del equipo desde la última referencia en Abu Dhabi hasta el presente.
“Estoy muy contento por lo que fueron las pruebas. Fueron positivas. Pegamos un salto de calidad desde Abu Dhabi a ahora. Eso da un poco de ilusión y da tranquilidad también, sabiendo que vamos por el camino correcto”, afirmó.
La referencia no es menor: en la F2 actual, donde las diferencias suelen medirse en décimas y la gestión de neumáticos es determinante, cualquier progreso en puesta a punto, comprensión aerodinámica y balance mecánico puede traducirse en un salto significativo en carrera.
Más allá de los tiempos de vuelta, el foco estuvo puesto en la consistencia y en la lectura técnica del auto. Barcelona, circuito exigente desde lo aerodinámico y lo físico, suele ser un parámetro fiable para medir competitividad real.
Varrone logró completar programas de trabajo sin sobresaltos, acumulando kilómetros clave para entender degradación, comportamiento en stint largo y respuesta en diferentes configuraciones. Ese volumen de información será determinante para optimizar estrategias en fines de semana donde el margen de error es mínimo.
Con la pretemporada cerrada, el objetivo ahora es capitalizar los datos y llegar afinados al debut del campeonato en Australia.
“Ahora a seguir trabajando y preparando lo que va a ser el comienzo del campeonato en Australia”, concluyó el argentino.
El mensaje es claro: no hay euforia desmedida, pero sí confianza técnica. En una categoría que funciona como antesala directa a la Fórmula 1, comenzar el año con una base sólida puede marcar la diferencia en una temporada donde cada punto pesa.
Varrone dio el primer paso. El siguiente será convertir esa evolución en resultados cuando se enciendan los semáforos.