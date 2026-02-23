Fórmula 2

"Vamos por el camino correcto": Varrone y un salto de calidad antes del debut en Australia

Nicolás Varrone cerró la pretemporada de la Fórmula 2 con un balance alentador tras tres días de ensayos en Barcelona. El piloto argentino destacó el crecimiento respecto a Abu Dhabi, valoró la consistencia del equipo y aseguró que llegan al inicio del campeonato con bases firmes y expectativas renovadas.