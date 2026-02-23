Preparación para el debut

La otra carrera de Colapinto: entrenamiento extremo para marcar la diferencia

En la exigente actualidad de la Formula 1, donde cada detalle incide en el rendimiento, Franco Colapinto aseguró que llevó su preparación física al máximo nivel y que hoy se ubica “en el top 3” de los pilotos que más entrenan. El argentino explicó cómo ese trabajo impacta directamente en su desempeño y en su fortaleza mental dentro del auto.