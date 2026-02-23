Cambio reglamentario

La F1 prohibirá el DRS en la largada por razones de seguridad

La Formula 1 acordó en la Comisión de F1 prohibir el uso del alerón móvil (DRS) desde la parrilla hasta la primera curva, tras detectar riesgos potenciales en un contexto de cambios técnicos y nuevos procedimientos de salida para 2026. La medida deberá ser ratificada por la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).